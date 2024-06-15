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Евро
Испания
15.06.2024 19:00 – FT 3 : 0
Хорватия
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 22:14 |
297
0

Главный тренер Испании прокомментировал разгромную победу над Хорватией

Луис де ла Фуэнте остался очень доволен стартом своих парней на Евро-2024

15 июня 2024, 22:14 |
297
0
Главный тренер Испании прокомментировал разгромную победу над Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу над Хорватией (3:0) в матче первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В.

«Я очень рад за всех, кто так упорно трудился, чтобы достичь этой цели. Эта команда амбициозна, это огромная семья, так что я рад за всех. Но мы не должны витать в облаках. Мы хорошо стартовали, что дает нам некоторую уверенность, но теперь нам нужно думать об Италии.

Моя семья и друзья были на трибунах, и я передал свои эмоции в конце матча. Мы сыграли очень цельную игру. Я очень доволен тем, как мы действовали на всех участках поля. Особенно приятно, что такая молодая команда сохраняла концентрацию на протяжении всего матча», – сказал де ла Фуэнте.

20 июня Испания сыграет с Италией, начало встречи в 22:00 по Киеву. Также в этом квартете присутствует Албания.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Испания - Хорватия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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