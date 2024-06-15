Главный тренер Испании прокомментировал разгромную победу над Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу над Хорватией (3:0) в матче первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В.

«Я очень рад за всех, кто так упорно трудился, чтобы достичь этой цели. Эта команда амбициозна, это огромная семья, так что я рад за всех. Но мы не должны витать в облаках. Мы хорошо стартовали, что дает нам некоторую уверенность, но теперь нам нужно думать об Италии.

Моя семья и друзья были на трибунах, и я передал свои эмоции в конце матча. Мы сыграли очень цельную игру. Я очень доволен тем, как мы действовали на всех участках поля. Особенно приятно, что такая молодая команда сохраняла концентрацию на протяжении всего матча», – сказал де ла Фуэнте.

20 июня Испания сыграет с Италией, начало встречи в 22:00 по Киеву. Также в этом квартете присутствует Албания.