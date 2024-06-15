Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Евро
Испания
15.06.2024 19:00 – FT 3 : 0
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 21:28 |
8126
0

Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

15 июня 2024, 21:28 |
8126
0
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия – 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Родри, 78

Испания: Симон – Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри (Субименди, 87), Педри (Ольмо, 59) – Уильямс (Мерино, 67), Мората (Оярсабаль, 67), Ямал (Ферран Торрес, 86).

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Модрич (Марио Пашалич, 65) – Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56), Майер.

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Обзор матча

Видео гола Мораты

Видео гола Руиса

Видео гола Карвахаля

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Испания).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Испания).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
По теме:
Мурат ЯКИН: «Я не очень доволен вторым таймом»
Италия – Албания. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Мощный ответ! Италия забила дважды Албании и вышла вперед
сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Испания - Хорватия видео голов и обзор
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ
Футбол | 15 июня 2024, 19:29 0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ

Английский клуб возглавил Фабиан Хюрцелер

12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Футбол | 15 июня 2024, 12:32 13
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю

Знакомимся с рекордсменами всех времен европейских народов

Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бокс | 14.06.2024, 21:14
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Футбол | 15.06.2024, 00:01
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Футбол | 15.06.2024, 11:23
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
13.06.2024, 16:08 8
Футбол
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 21
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 13
Бокс
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
14.06.2024, 20:27 2
Бокс
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
14.06.2024, 09:45 4
Бокс
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
15.06.2024, 00:11 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем