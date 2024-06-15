В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия – 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Родри, 78

Испания: Симон – Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри (Субименди, 87), Педри (Ольмо, 59) – Уильямс (Мерино, 67), Мората (Оярсабаль, 67), Ямал (Ферран Торрес, 86).

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Модрич (Марио Пашалич, 65) – Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56), Майер.

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Обзор матча

Видео гола Мораты

Видео гола Руиса

Видео гола Карвахаля