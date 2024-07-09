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Евро
Испания
09.07.2024 22:00 – FT 2 : 1
Франция
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09 июля 2024, 23:57 | Обновлено 09 июля 2024, 23:58
2009
31

Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене

Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее

09 июля 2024, 23:57 | Обновлено 09 июля 2024, 23:58
2009
31
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы-2024. Полуфинал.

Испания – Франция - 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9

Предупреждение: Навас, 14, Ямал, 90+1 – Чуамени, 60, Камавинга, 89

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Фернандес, Навас (Вивиан, 57) – Руис, Родри – Уильямс (Субименди, 90+4), Ольмо (Мерино, 76), Ямал (Торрес, 90+4) – Мората (Оярсабаль, 76)

Франция: Меньян – Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабио (Камавинга, 62), Чуамени, Канте (Баркола, 62) – Мбаппе, Коло Муани (Гризманн, 63), Дембеле (Жиру, 79).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).

Удары (в створ): 6 (2) – 9 (3)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 0 – 0.

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 32
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Макс Максов
Цілком заслужено, від першого до крайнього матчу!
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+5
Vitaliy Pogoretskyy
Фінальний свисток, лиш 10 секунд показали святкування іспанців і все бл*ть, пішла безкінечна реклама. Смердюче мегого
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Samuel
Все по факту. Заслужено
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+5
Romjkee
Іспанія візьме євро 
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+3
Chystyi_stavok
Іспанія стала першою збірною, яка здобула 6 поспіль перемог на Чемпіонатах Європи. Ще один рекорд.
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+3
Микола Захарченко
Франція забила такий важливий перший гол з іспанцями і хотіла грати на улюблених контратаках , використовуючи швидкість Мбапе . Але у Іспанії знайшлися свої козирі та ще й помилки в захисті зіграли свою роль ... Тож цілком закономірна перемога Червоної фурії !
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+2
OtsoCity
PUMA
09.07.2024 23:05
Ну короче. Если Франция не проходит в финал. То я больше не буду писать на этом сайте. И я не пизд#бол
_____________________
Щур смердючій puma, пиши відразу з якого будеш далі смердіти акаунта, ми тебе все одно бовдура впізнаємо 
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+1
Показать Скрыть 7 ответов
OtsoCity
La Furia Roja🇪🇦
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+1
Тарас Шія
Все по ділу!Франція га цьому Євро мучилась!
Ответить
+1
Болела
Іспанія з першого матчу дуже потужно і стабільно виглядає. Важку сітку до фіналу пройшла. Мбаппе , доречі, на якомусь контрасті з минулим чемпіонатом світу. Якийсь непомітний.
І що ж цей Ямал буде показувати в 25 років?)
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0
Chystyi_stavok
До речі, цікаво виходить:
1988:
Євробачення виграє Швейцарія, а Кубок чемпіонів нідерландський клуб (ПСВ Ейндховен). На Чемпіонаті Європи, що відбувається у Німеччині тріумфують Нідерланди;
2024:
Євробачення виграє Швейцарія, а Кубок чемпіонів іспанський клуб (Реал Мадрид). На Чемпіонаті Європи, що відбувається у Німеччині може тріумфувати Іспанія.
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0
serg8220100
Испания чемпион!
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0
Тарас Шія
Іспанію не спинити!!!
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0
Trent78
Петушки на этом евро никакие
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0
Prunus armeniaca
Экваторогвинейско-марокканский  испанец  порешал)
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-1
AK.228
Ямал творит историю
🇪🇸💪👏
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-1
Лига
Петушков французских отпетушили, что там дырявая пума накукарекалась перед матчем и вовремя за петушков своих
Можешь смазывать своё очко дырявое и прыгать на бутылке дальше кукарекая, тебе не привыкать опущенец
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-2
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OtsoCity
Хвойда суркисів bodya, прийшла свого коханця захищати pumy, твій рuma вже по вуха в лайні, ну як і ти щур теж 
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-3
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