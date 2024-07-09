Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы-2024. Полуфинал.
Испания – Франция - 2:1
Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9
Предупреждение: Навас, 14, Ямал, 90+1 – Чуамени, 60, Камавинга, 89
Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Фернандес, Навас (Вивиан, 57) – Руис, Родри – Уильямс (Субименди, 90+4), Ольмо (Мерино, 76), Ямал (Торрес, 90+4) – Мората (Оярсабаль, 76)
Франция: Меньян – Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабио (Камавинга, 62), Чуамени, Канте (Баркола, 62) – Мбаппе, Коло Муани (Гризманн, 63), Дембеле (Жиру, 79).
Арбитр: Славко Винцич (Словения).
Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).
Удары (в створ): 6 (2) – 9 (3)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 0 – 0.
ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бартол Франьич хочет добыть много трофеев и побед
Донна Векич завершила сказку Лулу Сан
09.07.2024 23:05
Ну короче. Если Франция не проходит в финал. То я больше не буду писать на этом сайте. И я не пизд#бол
_____________________
Щур смердючій puma, пиши відразу з якого будеш далі смердіти акаунта, ми тебе все одно бовдура впізнаємо
І що ж цей Ямал буде показувати в 25 років?)
1988:
Євробачення виграє Швейцарія, а Кубок чемпіонів нідерландський клуб (ПСВ Ейндховен). На Чемпіонаті Європи, що відбувається у Німеччині тріумфують Нідерланди;
2024:
Євробачення виграє Швейцарія, а Кубок чемпіонів іспанський клуб (Реал Мадрид). На Чемпіонаті Європи, що відбувається у Німеччині може тріумфувати Іспанія.
🇪🇸💪👏
Можешь смазывать своё очко дырявое и прыгать на бутылке дальше кукарекая, тебе не привыкать опущенец