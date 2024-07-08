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Девятого июля в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится первый полуфинальный матч Евро-2024. За выход в главный поединок турнира поспорят сборные Испании и Франции. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Испания

Эра великой «Фурии Рохи», выигравшей два Евро и один Мундиаль, завершилась после чемпионата Европы 2012 года. С тех пор сборная Испании переживает болезненную смену поколений. И смену игровой модели.

«Тики-така» осталась в прошлом – вместе с ее апологетами: Хави, Иньестой, Вильей, Бускетсом. К новым реалиям новое поколение сборной Испании приспосабливалось весьма болезненно.

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Фишкой нынешней «Фурии» называют отменное прохождение групповых этапов и вылет на ранних стадиях плей-офф. Однако и на минувшем Евро, и на нынешнем Испания пробилась в полуфинал. И если на ЧЕ-2020 команда Луиса Энрике чем-то и удивляла, так это высоким процентом владения мячом, то на ЧЕ-2024 команда Луиса де ла Фуэнте удивляет отличной игрой.

Без преувеличения можно отметить, что сборная Испании – самая яркая команда нынешнего Евро. Пиренейцы блестяще начали групповой турнир, разгромив сборную Хорватии 3:0, и с тех пор не сбрасывают обороты.

Ко всему прочему нужно отметить, что «Фурия» попала в настоящую «группу смерти» – кроме хорватов, бронзовых призеров последнего Мундиаля, там были и действующие чемпионы Европы – итальянцы, а также боевитая Албания.

Всех этих соперников испанцы победили. С общим счетом 5:0. И заблаговременно вышли в 1/8 финала с первого места, став единственной командой турнира, не пропускавшей на групповом этапе.

В первом раунде плей-офф подопечные де ла Фуэнте справились с главным открытием турнира – сборной Грузии. Испанцы первыми пропустили, но затем сумели забить четыре безответных мяча.

В четвертьфинале на Испанию ожидал куда более искушенный соперник – Бундестим. Впервые на Евро-2024 испанцы не доминировали над оппонентом. Более того, если бы немцы дожали «Фурию» в овертайме, то такой исход противостояния был бы воспринят во всех лагерях, как должное.

Однако именно Испания дожала «Манншафт» на последних минутах второго экстратайма. Испанцы забили головой (отличился Мерино).

Примечательно, что в верховых дуэлях, если судить по статистическим показателям, Испания оказалась в два раза лучше Германии. Той Германии, которая всегда славилась господством в воздухе.

Перерождение «Фурии» связано со многими факторами. В первую очередь из-за появления новых талантов: Родри, Карвахаля, Ямаля, Вильямса, Мораты. Следует отметить и нынешнего наставника команды – де ла Фуэнте, который оказался гибче своего предшественника (Энрике) и не зациклен на тотальном владении мячом.

В игре против французов де ла Фуэнте не сможет рассчитывать сразу на трех игроков основы. Защитники Ле Норман и Карвахаль вынуждены пропустить полуфинал Евро из-за перебора карточек. А вот Педри не сыграет по причине травмы. Для полузащитника «Барсы» турнир уже закончен.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Я уверен, что все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне. Мои игроки ненасытны. Я горжусь тем, что тренирую таких футболистов. Я знаю многих из них много лет. Мы не можем подвергать сомнениям их гордость, качество и преданность делу. У них есть возможность выиграть турнир.

Франция

Из большой тучи получился жиденький дождик. Сборная Франции к Евро подходила в статусе не только вице-чемпиона ЧМ-2022, но и одного из главных, если не самого главного, фаворита ЧЕ-2024. Однако, если судить строго по игре, то команду Дешама можно назвать одним из главных разочарований нынешнего континентального первенства.

Французы со скрипом преодолели групповой этап. В своей группе (кроме «Ле бле» там были Нидерланды, Австрия и Польша) «синие» заняли второе место (после австрийцев). Но именно команду Рангника Франция победила 1:0. В остальных поединках были зафиксированы ничьи (0:0 с Нидерландами и 1:1 с Польшей).

В 1/8 финала Франция не без проблем переиграла Бельгию – 1:0.

В четвертьфинале против Португалии подопечные Дешама хорошо контролировали и мяч, и соперника, но пробить защиту оппонентов не смогли. Основное и дополнительное время завершилось вничью, и лишь в серии послематчевых пенальти сильнее оказались «мушкетеры», которым удалось реализовать все пять ударов.

В такой вот способ французам удалось «отомстить» команде Роналду за досадное поражение в финале Евро-2016.

Однако наибольший резонанс вызван не столько из-за такого вот блеклого выхода Франции в полуфинал Евро-2024, сколько из-за того, что до сих пор команда Дидье Дешама не может на этом турнире забить с игры. Один гол с пенальти и еще два автогола в исполнении соперников – вот и все, чем может похвастаться блестящая атака действующих вице-чемпионов мира.

Килиан Мбаппе, которому до начала турнира почти единогласно отдавали лавры и лучшего бомбардира, и лучшего игрока, откровенно не блещет. И не только из-за того, что в стартовой игре с Австрией он получил досадное повреждение – перелом носа. Скорее всего, новоиспеченный футболист «Реала» банально перегорел.

Да и функциональная форма Мбаппе вызывает опасения: в четвертьфинале против Португалии форвард попросил о замене.

Кстати, был заменен до серии пенальти и еще один ведущий игрок атаки Франции – Гризманн.

В то же время следует отметить, что кадровых проблем накануне полуфинала у Дешама, в отличие от его визави, нет.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Против Португалии был очень напряженный, упорный матч. Исход мог быть любым, даже если в конце дополнительного времени у нас было меньше владения мячом. Была и усталость. Все решают мелкие детали, но я рад за команду. Они выложились на полную и направили исход в нашу пользу. Мы в полуфинале, но это то, что не стоит принимать как должное, даже если в последнее время мы к этому привыкли. Я уже радовался тому, что мы в четвертьфинале. Теперь же мы идем за победой.

История противостояний

Соперники часто встречались между собой. Предстоящий поединок станет для них 37 очным противостоянием. Пока что преимущество на стороне «Фурии». В ее активе – 16 побед против 13 побед «Ле бле». Еще семь встреч завершились вничью. Разница мячей в пользу «красных» еще более впечатляющая: 64-39.

Тем не менее, если говорить об официальных встречах, то в данном контексте преимущество на стороне французов. Команды пять раз пересекались на больших турнирах: четырежды на Евро, еще раз на ЧМ. Один раз они встретились в финале чемпионата Европы – в уже далеком 1984 году. Тогда уверенную победу 2:0 одержали «мушкетеры», ведомые знаменитым Мишелем Платини.

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Прогноз

Если исходить из уровня игры, продемонстрированного соперниками до очной схватки, то безусловным фаворитом видится сборная Испании. «Фурия» играет в яркий, интенсивный и результативный футбол. А вот Франция – наоборот: словно выдавливает из себя этот футбол по капле.

Было бы очень справедливо и правильно, если бы в итоге победила команда де ла Фуэнте. Однако футбол несправедлив. Как и вся наша жизнь. Команда у Дешама – более опытная, более зрелая, более искушенная. К тому же, ей удалось подойти к полуфиналу во всеоружии, тогда как «красные» потеряли сразу троих игроков основы.

Учитывая все вышеизложенное, рискнем предположить, что в финал пройдет (или проползет) именно Франция. За счет победы с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ольмо, Ямаль, Вильямс, Мората

Франция: Меньян, Кюнде, Упамекано, Салиба, Т.Эрнандес, Тчуамени, Канте, Камавинга, Гризманн, Тюрам, Мбаппе.

9 июля, вторник