Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Ламин творит такие вещи, что он может стать великим»

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру так:

«Ламин Ямал творит такие вещи, которые позволяют нам задумываться о том, что он может стать великим. Но в этом случае нам пока надо проявить благоразумие. Мы должны помочь ему не отрываться от реальности и развиваться дальше наилучшим образом. Надо сохранить спокойствие, не торопиться. Когда в Древнем Риме говорили про Цезаря, то произносили: помните, он тоже смертный.

Ламин Ямал играет так, будто у него гора опыта за плечами. Я счастлив, что он в нашей команде. Уверен, он будет радовать нас еще долгие годы.

Я знаю, что моя команда может играть еще лучше. Уверен, так оно и будет. Сама идея футбола базируется на уверенности в своих силах. Мы хотим раскрыть весь свой потенциал.

Дани Ольмо? Я знаю, на что он способен. Ему просто требовалось время, что восстановиться после травмы, влиться в процесс и набрать прежние темп и скорость. Я благодарен Дани за то, что он нам дает на поле. Я благодарен судьбе за то, что могу руководить таким коллективом. У этой молодой команды яркое настоящее и блестящее будущее. И сегодня Дани – один из наших лидеров.

Уверен, в финале будет совсем другая игра. Пусть в это сложно поверить, но у нас еще остается пространство для прогресса».