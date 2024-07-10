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Евро
Испания
09.07.2024 22:00 – FT 2 : 1
Франция
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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 00:11 |
7109
0

Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024

10 июля 2024, 00:11 |
7109
0
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Евро-2024. 1/2 финала

Мюнхен, 9 июня

Испания – Франция – 2:1

Голы: Ямал, 20, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9

Видеообзор матча ожидается...

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

ГОЛ! 0:1 Коло Муани, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямал, 20 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 25 мин.

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Испания).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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