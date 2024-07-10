Чемпионат Европы10 июля 2024, 00:11 |
7109
0
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024
10 июля 2024, 00:11 |
7109
0
В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
Евро-2024. 1/2 финала
Мюнхен, 9 июня
Испания – Франция – 2:1
Голы: Ямал, 20, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9
Видеообзор матча ожидается...
❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!
ГОЛ! 0:1 Коло Муани, 9 мин.
ГОЛ! 1:1 Ямал, 20 мин.
ГОЛ! 2:1 Ольмо, 25 мин.
События матча
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Испания).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2024, 08:22 45
Мартина Батурину отпугнула война в Украине…
Футбол | 09 июля 2024, 15:53 9
Бартол Франьич хочет добыть много трофеев и побед
Бокс | 09.07.2024, 12:21
Футбол | 09.07.2024, 22:49
Теннис | 09.07.2024, 17:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2024, 13:51 3
08.07.2024, 08:54 8
08.07.2024, 11:50
08.07.2024, 18:01 1
09.07.2024, 16:50 24
08.07.2024, 17:06 29
08.07.2024, 15:34 2
08.07.2024, 15:57 8