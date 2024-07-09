Во вторник, 9-го июля, состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы-2024, в котором сразятся Испания и Франция. Матч пройдет в Мюнхене (Германия), на поле стадиона «Альянц Арена», начало в 22:00.

Несколько дней назад уже говорили, что Испания выиграла «финал» против Германии (2:1), поэтому вплотную подошла к завоеванию кубка Анри Делоне. Но теперь команду Луиса де ла Фуенте ждет не менее ответственная игра. Франция не так давно была действующим чемпионом мира и победителем Лиги наций УЕФА, но первый трофей отобрала у них Аргентина, а второй – как раз-таки Испания. И если бы не кадровые потери «Фурии Роха», то перспективы «Les Bleus» были бы совсем печальными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.