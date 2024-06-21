Турция – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Команды стартовали на Евро-2024 с разных побед, но они одинаково требуют продолжения
В субботу, 22 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Турции и Португалии. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Турция
Сборная Турции в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 выяснила отношения с командой Грузии и испортила ей почин в финальной стадии континентального турнира, добившись победы со счетом 3:1.
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Эпизодически в матче с грузинами игроки сборной Турции выглядели робко и не производили убедительное впечатление. Но то были лишь эпизоды. Зато Хакан Чалханоглу, Гюлер и компания явно превосходили кавказцев в индивидуальном классе. И это в итоге сыграло свою решающую роль. Можно вспомнить хотя бы гол-красавец в исполнении тинейджера Гюлера, который стал победным для Турции.
Впрочем, если с грузинами фокус с высоким индивидуальным мастерством прошел, то с португальцами он однозначно уже не сыграет. Дело в том, что игроки сборной Португалии персонально ничуть не хуже турок, а то и лучше. Это говорит о том, что каждому в команде Турции в предстоящем поединке, ради победы, придется включаться в командную работу.
Португалия
Сборная Португалии взяла старт на чемпионате Европы 2024 со встречи с Чехией. Почин у нее, будем откровенны, не задался – португальцы пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться. Зато с выполнением этой задачи они отлично справились и одержали волевую победу. 2:1.
Стоит выделить стремление футболистов португальской команды биться за нужный результат до последнего, ведь победный гол им удалось забить только в компенсированное время поединка. Также не лишним будет вспомнить, что автором решающего гола стал Консейсау, который появился на поле на замену за две минуты до всего случившегося.
Так что, Португалия в очередной раз доказала, что это зрелая команда, способная биться и добивать любого соперника. Чехия по своему классу примерно равна Турции, так что португальцев ждет очередное далеко не проходное испытание.
Статистика встреч
Сборные Турции и Португалии провели между собой 9 очных поединков.
Турки победили в двух матчах, а португальцы – в семи. Ни одна встреча команда не принесла мирного исхода. Мячи – 19:9 в пользу Португалии.
В последний раз Турция и Португалия встречались в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре. Тогда со счетом 3:1 выиграли португальцы и получили право сыграть в финале отбора, где выбили из борьбы команду Северной Македонии (2:0).
Прогноз на противостояние
Турки способны создать проблемы португальцам. И проблемы эти не будут иметь какой-то временный характер. Однако Роналду и Ко обладают достаточным потенциалом, чтобы сломить сопротивление даже такого соперника, поэтому от них стоит ожидать победы.
Ориентировочные составы:
Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдин, Бардакчи, Кадиоглу, Айхан, Хакан Чалханоглу, Гюлер, Кокджу, Илдыз, Илмаз.
Португалия: Диогу Кошта – Далот, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Нуно Мендеш, Роналду, Леау.
22 июня, суббота
|Турция – Португалия
|Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 19:00
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|ТУРЦИЯ – ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
|Прогноз Sport.ua – 1:2
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