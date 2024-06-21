В субботу, 22 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Турции и Португалии. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Сборная Турции в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 выяснила отношения с командой Грузии и испортила ей почин в финальной стадии континентального турнира, добившись победы со счетом 3:1.

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Эпизодически в матче с грузинами игроки сборной Турции выглядели робко и не производили убедительное впечатление. Но то были лишь эпизоды. Зато Хакан Чалханоглу, Гюлер и компания явно превосходили кавказцев в индивидуальном классе. И это в итоге сыграло свою решающую роль. Можно вспомнить хотя бы гол-красавец в исполнении тинейджера Гюлера, который стал победным для Турции.

Впрочем, если с грузинами фокус с высоким индивидуальным мастерством прошел, то с португальцами он однозначно уже не сыграет. Дело в том, что игроки сборной Португалии персонально ничуть не хуже турок, а то и лучше. Это говорит о том, что каждому в команде Турции в предстоящем поединке, ради победы, придется включаться в командную работу.

Португалия

Сборная Португалии взяла старт на чемпионате Европы 2024 со встречи с Чехией. Почин у нее, будем откровенны, не задался – португальцы пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться. Зато с выполнением этой задачи они отлично справились и одержали волевую победу. 2:1.

Стоит выделить стремление футболистов португальской команды биться за нужный результат до последнего, ведь победный гол им удалось забить только в компенсированное время поединка. Также не лишним будет вспомнить, что автором решающего гола стал Консейсау, который появился на поле на замену за две минуты до всего случившегося.

Так что, Португалия в очередной раз доказала, что это зрелая команда, способная биться и добивать любого соперника. Чехия по своему классу примерно равна Турции, так что португальцев ждет очередное далеко не проходное испытание.

Статистика встреч

Сборные Турции и Португалии провели между собой 9 очных поединков.

Турки победили в двух матчах, а португальцы – в семи. Ни одна встреча команда не принесла мирного исхода. Мячи – 19:9 в пользу Португалии.

В последний раз Турция и Португалия встречались в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре. Тогда со счетом 3:1 выиграли португальцы и получили право сыграть в финале отбора, где выбили из борьбы команду Северной Македонии (2:0).

Прогноз на противостояние

Турки способны создать проблемы португальцам. И проблемы эти не будут иметь какой-то временный характер. Однако Роналду и Ко обладают достаточным потенциалом, чтобы сломить сопротивление даже такого соперника, поэтому от них стоит ожидать победы.

Ориентировочные составы:

Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдин, Бардакчи, Кадиоглу, Айхан, Хакан Чалханоглу, Гюлер, Кокджу, Илдыз, Илмаз.

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Нуно Мендеш, Роналду, Леау.

22 июня, суббота