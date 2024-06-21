Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Евро
Турция
22.06.2024 19:00 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
21 июня 2024, 22:55 | Обновлено 21 июня 2024, 23:10
280
0

Турция – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Команды стартовали на Евро-2024 с разных побед, но они одинаково требуют продолжения

21 июня 2024, 22:55 | Обновлено 21 июня 2024, 23:10
280
0
Турция – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В субботу, 22 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Турции и Португалии. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Сборная Турции в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 выяснила отношения с командой Грузии и испортила ей почин в финальной стадии континентального турнира, добившись победы со счетом 3:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Эпизодически в матче с грузинами игроки сборной Турции выглядели робко и не производили убедительное впечатление. Но то были лишь эпизоды. Зато Хакан Чалханоглу, Гюлер и компания явно превосходили кавказцев в индивидуальном классе. И это в итоге сыграло свою решающую роль. Можно вспомнить хотя бы гол-красавец в исполнении тинейджера Гюлера, который стал победным для Турции.

Впрочем, если с грузинами фокус с высоким индивидуальным мастерством прошел, то с португальцами он однозначно уже не сыграет. Дело в том, что игроки сборной Португалии персонально ничуть не хуже турок, а то и лучше. Это говорит о том, что каждому в команде Турции в предстоящем поединке, ради победы, придется включаться в командную работу.

Португалия

Сборная Португалии взяла старт на чемпионате Европы 2024 со встречи с Чехией. Почин у нее, будем откровенны, не задался – португальцы пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться. Зато с выполнением этой задачи они отлично справились и одержали волевую победу. 2:1.

Стоит выделить стремление футболистов португальской команды биться за нужный результат до последнего, ведь победный гол им удалось забить только в компенсированное время поединка. Также не лишним будет вспомнить, что автором решающего гола стал Консейсау, который появился на поле на замену за две минуты до всего случившегося.

Так что, Португалия в очередной раз доказала, что это зрелая команда, способная биться и добивать любого соперника. Чехия по своему классу примерно равна Турции, так что португальцев ждет очередное далеко не проходное испытание.

Статистика встреч

Сборные Турции и Португалии провели между собой 9 очных поединков.

Турки победили в двух матчах, а португальцы – в семи. Ни одна встреча команда не принесла мирного исхода. Мячи – 19:9 в пользу Португалии.

В последний раз Турция и Португалия встречались в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре. Тогда со счетом 3:1 выиграли португальцы и получили право сыграть в финале отбора, где выбили из борьбы команду Северной Македонии (2:0).

Прогноз на противостояние

Турки способны создать проблемы португальцам. И проблемы эти не будут иметь какой-то временный характер. Однако Роналду и Ко обладают достаточным потенциалом, чтобы сломить сопротивление даже такого соперника, поэтому от них стоит ожидать победы.

Ориентировочные составы:

Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдин, Бардакчи, Кадиоглу, Айхан, Хакан Чалханоглу, Гюлер, Кокджу, Илдыз, Илмаз.

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Нуно Мендеш, Роналду, Леау.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку

22 июня, суббота

Турция – Португалия
Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 19:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
ТУРЦИЯ – ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
По теме:
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024
Евро-2024 сборная Турции по футболу сборная Португалии по футболу прогнозы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 21 июня 2024, 23:55 0
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Перу – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Футбол | 21 июня 2024, 18:30 18
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Евро-2024

«Орлы» в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Футбол | 21.06.2024, 20:55
«Орлы» в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
«Орлы» в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 13:10
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21.06.2024, 18:15
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 2
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
20.06.2024, 01:36 8
Футбол
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 35
Футбол
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
21.06.2024, 16:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем