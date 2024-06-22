22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Турция – Португалия 0:1. Гол Бернарду

Турция – Португалия 0:2. Автогол Акайдина

Автогол Акайдина