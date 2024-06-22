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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 19:20 | Обновлено 22 июня 2024, 19:52
1849
0

Турция – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча 2-го тура Евро-2024

22 июня 2024, 19:20 | Обновлено 22 июня 2024, 19:52
1849
0
Турция – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Турция – Португалия 0:1. Гол Бернарду

Турция – Португалия 0:2. Автогол Акайдина

Автогол Акайдина

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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