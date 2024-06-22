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Евро
Турция
22.06.2024 19:00 – FT 0 : 3
Португалия
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Португалия
22 июня 2024, 20:54 | Обновлено 22 июня 2024, 21:32
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Где соперник? Португалия уверенно разобрала Турцию

Роналду и Ко досрочно оформили выход из группы в плей-офф Евро-2024

22 июня 2024, 20:54 | Обновлено 22 июня 2024, 21:32
1535
1
Где соперник? Португалия уверенно разобрала Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Обе команды вышли на поединок исключительно с желанием победить, так как в своих первых матчах на Евро-2024 они выиграли. Турки, напомним, одолели Грузию со счетом 3:1, а португальцы справились с Чехией – 2:1. Вторая победа в квартете гарантировала бы ее обладателю путевку в плей-офф. Дело в том, что в другом матче 2-го тура группы грузины и чехи разошлись миром – 1:1.

Уже на 2-й минуте Роналду дальним ударом побеспокоил турецкого голкипера Байндира – тот спокойно мяч забрал. Момент подтвердил планы игроков команды Португалии исключительно атаковать. И они продолжили. Мяч подолгу находился у них, они перемещали его с фланга на фланг, проводили стремительные прорывы вперед, в общем – искали свой шанс. Первый по-настоящему реальный момент забить им подвернулся на 22-й минуте, и они его использовали. Мендеш с левого фланга прострелил в район 11-метровой отметки. Оттуда Бернарду Силва вторым темпом пробил сильно и точно. 0:1!

Гол на рисунок игры никак не повлиял. Турки, пропустив и оказавшись в незавидном положении, сломя голову вперед не помчались. По-видимому, они просто опешили, а на такой волне на 28-й минуте разродились чудовищным автоголом. Акайдын поймал Байндира неожиданным пасом назад – мяч уверенно закатился в пустые ворота, несмотря на попытки голкипера и партнера Акайдина по обороне настичь его. 0:2.

Вскоре после казусного гола игроки сборной Турции могли отыграться. Однако Диогу Кошта сыграл надежно, когда Актюркоглу зряче пробил в ближний угол. Тут же турки отметились серией угловых, но дело до реальных угроз не довели. Не было в их действиях остроты и в оставшееся время до перерыва. Скромно смотрелись и португальцы, которые уже имели комфортный запас прочности и могли играть в свое удовольствие.

Перерыв рисунок матча не изменил: команды продолжали действовать так, как могли. То есть, португальцы играли по счету, а турки – многого хотели, да мало что могли сделать. На 53-й минуте себя проявил свеженький Языджи – Диогу Кошта на последнем рубеже сыграл надежно. Португальцы от греха подальше ответили ударным выпадом и довели свой перевес до крупного. Роналду на грани офсайда выбежал на Байндира, но сам завершать не стал, а отдал пас на свободного Бруну Фернандеша. 0:3!

Игра была сделана. Хотя играть командам было еще более получаса, но исход матча сомнений уже не вызывал. И не оказалось ничего удивительного в том, что в оставшееся время игры ни турки, ни португальцы больше не отметились реальными моментами для взятия ворот. Да, игроки сборной Турции отчаянно пытались что-то соорудить, но преодолеть порядки команды Португалии не могли. Роналду и компания были на голову выше соперников и заслуженно довели поединок до своей уверенной победы.

Выиграв, португальская сборная набрала 6 очков и шести возможных, вышла в единоличные лидеры группы и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Последний матч в группе с Грузией – это уже просто формальность для команды Роберто Мартинеса. Подобного нельзя сказать о сборной Турции, которая в заключительной игре против Чехии обязана действовать только на победу.

Чемпионат Европы 2024. Группа F. 2-й тур

Турция – Португалия – 0:3

Бернарду Силва, 22, Акайдин, 28 автогол, Бруну Фернандеш, 56

Бардакчи, 25, Акайдин, 42, Челик, 42 – Леау, 39, Палинья, 45

Турция: Байандир, Челик, Акайдин (Демирал, 76), Бардакчи, Айхан (Юксек, 59), Керем Актюркоглу (Йылдиз, 59), Кокчу (Язиджи, 46), Акгюн (Гюлер, 70), Хакан Чалханоглу, Кадиоглу, Йылмаз.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу (Семеду, 68), Рубен Диаш, Пепе (Антониу Силва, 83), Мендеш, Палинья (Рубен Невиш, 46), Бруну Фернандеш, Витинья (Жоау Невеш, 88), Леау (Педру Нету, 46), Бернарду Силва, Роналду.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия).

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).

ТУРЦИЯ – ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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сборная Турции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Турция - Португалия отчеты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Xvalenok03
Разобрала по полной. Особенно автогол.
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