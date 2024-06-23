Роберто МАРТИНЕС: «Мы не дали Турции сыграть в свой футбол»
Тренер сборной Португалии оценил победу команды над Турцией
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес проанализировал разгромную победу своих подопечных над Турцией (3:0).
«Думаю, мы играли на том же уровне, что и против Чехии, но на этот раз забили первыми. Турция хорошо начала, но мы выстояли и, забив, контролировали ситуацию. Теперь мы можем дать сыграть другим футболистам – они этого заслуживают.
Этот матч не был простым. Я думаю, что у сборной Турции собраны большие таланты, но мы не дали им сыграть в свой футбол. Высокий темп позволил нам все контролировать. Мы сохранили концентрацию и фокус в обороне. Я рад, что нам удалось сыграть на ноль.», – сказал Мартинес.
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