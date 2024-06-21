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Евро
Турция
22.06.2024 19:00 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
21 июня 2024, 23:05 | Обновлено 21 июня 2024, 23:11
207
0

Турция – Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

21 июня 2024, 23:05 | Обновлено 21 июня 2024, 23:11
207
0
Турция – Португалия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 22 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Турции и Португалии. Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Сборные Турции и Португалии провели между собой 9 очных поединков.

Турки победили в двух матчах, а португальцы – в семи. Ни одна встреча команда не принесла мирного исхода. Мячи – 19:9 в пользу Португалии.

В последний раз Турция и Португалия встречались в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре. Тогда со счетом 3:1 выиграли португальцы и получили право сыграть в финале отбора, где выбили из борьбы команду Северной Македонии (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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