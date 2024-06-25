В среду 26 июня в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» пройдет матч третьего тура группы F, в котором сыграют сборные Чехии и Турции. На данный момент в более выгодном положении находятся подопечные Винченцо Монтеллы, которые имеют в своем активе 3 очка. Если в предстоящем поединке турки не проиграют, то наверняка выйдут в 1/8 финала. А вот у чешской команды после двух проведенных матчей всего один набранный балл, поэтому ее устроит только победа.

Чехия

В первом туре чехи потерпели поражение от Португалии 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное арбитром время. А во втором туре подопечные Ивана Гашека были очень близки к тому, чтобы добиться успеха во встрече с Грузией, однако не смогли этого сделать – ничья 1:1. Более того, снова в компенсированное время Чехия могла пропустить в свои ворота второй мяч, но грузинский форвард Саба Лобжанидзе не реализовал выгодный момент, пробив выше перекладины.

- «Мы доминировали в матче, но не смогли забить второй гол, - сказал сразу после игры Иван Гашек. - 26 ударов говорят сами за себя. Но надо признаться, что мы были очень рады, когда соперник не реализовал момент в контратаке на последней минуте. Считаю, что обе команды провели игру, которая получилась зрелищной для болельщиков. Была отличная атмосфера».

А еще в поединке с Грузией травму получил один из основных форвардов сборной Чехии и автор гола Партик Шик, так что теперь его участие в игре с Турцией под большим вопросом. Эта серьезная потеря для чехов и она может стать очень ощутимой. Хотя еще в обойме остаются такие нападающие как Ян Кухта, Моймир Хитил, Томаш Хорый, Вацлав Черны и Адам Гложек. Кто-то из них должен взять на себя роль бомбардира, ведь без забитых мячей Чехии плей-офф точно не видать.

Турция

После победы над Грузией 3:1, турецкая сборная по всем статьям проиграла Португалии 0:3. И дело даже не в самом результате, а в том как играла команда. Складывалось впечатление, что турки заранее знали, что проиграют, и поэтому не очень выкладывались. Для них важнее будет предстоящий матч, где решится вопрос о выходе из группы.

После матча с Португалией сам Винченцо Монтелла признал, что его сборная в той встрече «… была наказана, но нам нужно сохранять позитивный настрой и радоваться многим хорошим вещам, которые у нас получались. Нам нужно быть готовыми к следующей игре, когда мы сможем поставить на кон все».

Кстати, как и у будущих соперников, в сборной Турции есть потеря. Предстоящий матч пропустит основной защитник Абдюлькерим Бардакджи, но по другой причине. На нынешнем чемпионате Европы он уже успел получить две желтые карточки, поэтому получил дисквалификацию.

Статистика матчей

Всего соперники провели друг с другом 11 матчей и имеют по 5 побед. А в финальных турнирах на Евро встречались два раза, причем здесь оба поединка выиграла Турция. В 2008 году на групповом этапе 3:2 и спустя восемь лет тоже на групповой стадии турки победили 2:0. Кстати, в отборе на чемпионат Европы 2016 года команды тоже оказались в одной группе. Тогда в Стамбуле победили гости 2:1, а в Праге футболисты Турции взяли реванш 2:0.

Ориентировочные составы:

Чехия: Станек, Крейчи, Гранач, Голеш, Д.Юрасек, Соучек, Провод, Цоуфал, Гложек, Хитил, Черны

Турция: Гюнок, Кадиоглу, Акайдин, Демирал, Мюлдюр, Чалханоглу, Айхан, Йылдыз, Кекчю, Гюлер, Йылмаз

Прогноз на противостояние:

Матч наверняка получится нервным с большим количеством фолов и даже желтых карточек. Турция вряд ли сразу же будет играть на ничью, но будет постоянно помнить о том, что такой результат ее устроит. И чем дольше будет сохраняться ничейный счет, тем чаще турки постараются тянуть время. Поэтому чехам надо обязательно забивать и как можно скорее. Предположим, что забьют и те, и другие, а игра победителя не выявит – 1:1.

26 июня, среда