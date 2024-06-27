В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча состоялась на стадионе «Фолькпаркштадион». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

Чехи с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонина Барака.

Евро-2024. Группа F

3-й тур. Гамбург, 26 июня

Чехия – Турция – 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Удаление: Барак, 20

Видеообзор матча: