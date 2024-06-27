Чемпионат Европы27 июня 2024, 01:35 | Обновлено 27 июня 2024, 01:50
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Чехия – Турция – 1:2. Странное удаление на 20-й минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы F на Евро-2024
27 июня 2024, 01:35 | Обновлено 27 июня 2024, 01:50
1909
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В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоялась на стадионе «Фолькпаркштадион». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.
Чехи с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонина Барака.
Евро-2024. Группа F
3-й тур. Гамбург, 26 июня
Чехия – Турция – 1:2
Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4
Удаление: Барак, 20
Видеообзор матча:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Дженк Тосун (Турция).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
20’
Антонин Барак (Чехия) получает красную карточку.
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