В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы F, в котором сразятся Чехия и Турция. Матч пройдет в Гамбурге (Германия), на поле стадиона «Фолькспаркштадион», начало в 22:00.

Перед последним туром в этом квартете лишь одна команда ни на что не претендует – Португалия, потому что с первого места ее уже никто не потеснит. А вот дальше – все зависит, в большей степени, именно от матча Чехии и Турции. Грузию эти сборные всегда успеют оставить позади, а вот в очной встрече сильнейшая сторона на данный момент неочевидна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.