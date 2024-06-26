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Евро
Чехия
26.06.2024 22:00 - : -
Турция
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 01:26 |
44
0

Чехия – Турция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

26 июня 2024, 01:26 |
44
0
Чехия – Турция. Текстовая трансляция матча

В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы F, в котором сразятся Чехия и Турция. Матч пройдет в Гамбурге (Германия), на поле стадиона «Фолькспаркштадион», начало в 22:00.

Перед последним туром в этом квартете лишь одна команда ни на что не претендует – Португалия, потому что с первого места ее уже никто не потеснит. А вот дальше – все зависит, в большей степени, именно от матча Чехии и Турции. Грузию эти сборные всегда успеют оставить позади, а вот в очной встрече сильнейшая сторона на данный момент неочевидна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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