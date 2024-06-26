Неудобный соперник. Турция снова не пустила Чехию в плей-офф ЧЕ

Поскольку по алфавитному порядку квартет F стоит в перечне групп на чемпионате Европы-2024 на последнем месте, то командам из него и выпала торжественная возможность своими поздними матчами в среду завершать этот раунд соревнований. И вместе с тем определять последних участников будущего плей-офф международного турнира. Все вроде бы очевидно и просто.

В отличие от перспектив трех из четырех коллективов в этой группе, потому что Португалия уже успела предварительно забронировать себе как первое место в группе, так и, возможно, более «комфортного» за других соперника в 1/8. А вот между другими командами за два потенциальных пропуска в следующий раунд разворачивалась настоящая битва. Ближе других ко второму месту была Турция, поэтому с тремя зачетными баллами в активе она чувствовала себя более в безопасности во время игры в Гамбурге против Чехии, чем соперники.

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Этот матч обещал стать горячим, и он таким и стал, несмотря на то, что кто-кто, а чешская сборная вряд ли по темпераменту своего народа является столь же зажигательной, как те же турки. На трибунах был настоящий хаос, и в итоге он довольно быстро перекочевал и на футбольное поле. Неизвестно чем именно думал Антонин Барак, но уже к 20 минуте он заработал два предупреждения и оставил команду Ивана Гашека в меньшинстве.

Это полностью изменило ход событий и ритм игры, которые, как тогда казалось, только начали идти в пользу Чехии. Турция бросилась реализовывать собственное преимущество сразу, однако, пока были силы, чехи отбивались с незначительными трудностями, он чего в лагере коллектива Винченцо Монтеллы тоже начали вспыхивать эмоции и неудивительно. «Красно-белые» хотели получить все и сразу, да еще и чтобы легко и непринужденно было. А так не бывает на Евро.

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За результат Турции пришлось действительно бороться и нередко самой оказываться на грани от удаления в собственном составе. В этой игре не существовало красных линий, кроме как разговоров с арбитром – Иштван Ковач пытался держаться над игрой, и если кто-то его задевал, то без награды не оставался. Очевидно, что такая манера судейства только поднимала градус противостояния.

И румынский рефери таки потерял контроль над событиями уже после финального свистка, но до того мы пережили то, как турки открыли счет на 52 минут усилиями Чалханоглу и его удара с левого фланга штрафной под дальнюю штангу. Но не прошло много времени, как Соучек с помощью Хоры затолкал мяч в сетку после очередного дальнего вбрасывания аута от Цоуфала с правого фланга.

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Все это переросло в напряженные последние минуты, когда чехам стоило только забить, как игра бы получила просто адский характер. Команда Гашека была вдохновленной этим желанием, но соперники отбивались словно в последний раз и таки сумели не просто не пропустить, но и забить второй гол во время контратаки с участием Тосуна. А уже потом произошла драка после финального свистка, которую и с огнетушителем в виде очередного удаления для чехов было не разнять.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа F. 3-й тур.

Чехия – Турция – 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4

Предупреждения: Барак, 11, Шик, 34 (не на поле), Ярош, 84 (не на поле), Черв, 85 (не на поле), Соучек, 90+8 (не на полі) – Эзджан, 31, Йылдыз, 39, Юксек, 49, Чакыр, 68 (не на поле), Мюлдюр, 80, Акайдын, 85, Айхан, 90+5, Кекчю, 90+5, Гюлер, 90+8 (не на поле)

Удаление: Барак, 20 (второе предупреждение), Хоры, 90+8 (неспортивное поведение, не на поле)

Чехия: Станек (Коварж, 55) – Крейчи, Гранач, Голеш – Д. Юрасек (М. Юрасек, 81), Провод, Соучек, Цоуфал – Барак – Гложек (Хоры, 55), Хитил (Кухта, 55).

Турция: Гюнок – Кадиоглу, Демирал, Акайдин, Мюлдюр – Эзджан (Айхан, 46), Юксек (Йокушлу, 63) – Йылдыз (Актюркоглу, 76), Чалханоглу (Кекчю, 87), Гюлер (Тосун, 76) – Йылмаз.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия).

Удары (в створ): 12 (6) – 17 (5)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 0 – 1.

ЧЕХИЯ – ТУРЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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