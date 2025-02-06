ФОТО. Усик и сборная Украины. Самые популярные трансляции MEGOGO в 2024
Бокс возглавил список самых популярных трансляций
Видеосервис MEGOGO поделился информацией о самых просматриваемых спортивных трансляциях в 2024 году.
Цифры просмотров не указаны, однако первые два места самых популярных спортивных событий года занимают поединки Александра Усика против Тайсона Фьюри.
При этом второй бой вызвал больше интереса, чем первый.
Далее всю десятку занимает футбол: матчи сборной Украины на Евро-2024 против Бельгии и Словакии, финал Евро-2024 Испания – Англия, первый матч Украины на Евро-2024 против Румынии, матчи финала отбора на Евро-2024 против Исландии и Боснии, а также финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал и встреча Ла Лиги Реал – Барселона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Барри Макгиган высказался о Мартине Баколе
Валерий Василенко – о сыне легенды футбола, который и сам может стать легендой