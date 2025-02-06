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Сборная УКРАИНЫ
06 февраля 2025, 13:11 | Обновлено 06 февраля 2025, 13:12
208
0

ФОТО. Усик и сборная Украины. Самые популярные трансляции MEGOGO в 2024

Бокс возглавил список самых популярных трансляций

06 февраля 2025, 13:11 | Обновлено 06 февраля 2025, 13:12
208
0
ФОТО. Усик и сборная Украины. Самые популярные трансляции MEGOGO в 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеосервис MEGOGO поделился информацией о самых просматриваемых спортивных трансляциях в 2024 году.

Цифры просмотров не указаны, однако первые два места самых популярных спортивных событий года занимают поединки Александра Усика против Тайсона Фьюри.

При этом второй бой вызвал больше интереса, чем первый.

Далее всю десятку занимает футбол: матчи сборной Украины на Евро-2024 против Бельгии и Словакии, финал Евро-2024 Испания – Англия, первый матч Украины на Евро-2024 против Румынии, матчи финала отбора на Евро-2024 против Исландии и Боснии, а также финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал и встреча Ла Лиги Реал – Барселона.

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри сборная Украины по футболу Евро-2024 Лига чемпионов Ла Лига MEGOGO
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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