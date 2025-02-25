ВИДЕО. Фаны Барселоны остановили машину Ханси Флика и вот что они сделали
Между тренером и фанами очень хорошие отношения
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик стал героем вирусного видео.
Подъезжая на тренировку команды, он остановился возде фанов каталонского клуба, и те поздравили его с днём рождения.
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Немецкому наставнику вчера исполнилось 60 лет.
Фаны подарили торт с надписью «С днём рождения, Ханси Флик!», и спели ему «Happy birthday to you!».
Тренер «Барсы» раздал всем собравшимся карточки с автографом и сфотографировался с несколькими болельщиками.
🎥 | Fans brought a birthday cake for Hansi Flick outside Ciutat Esportiva. [@victor_nahe] #fcblive 🎂😍 pic.twitter.com/t5SHpASmnE— BarçaTimes (@BarcaTimes) February 24, 2025
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