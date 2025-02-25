ВИДЕО. Фаны Барселоны остановили машину Ханси Флика и вот что они сделали

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик стал героем вирусного видео.

Подъезжая на тренировку команды, он остановился возде фанов каталонского клуба, и те поздравили его с днём рождения.

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Немецкому наставнику вчера исполнилось 60 лет.

Фаны подарили торт с надписью «С днём рождения, Ханси Флик!», и спели ему «Happy birthday to you!».

Тренер «Барсы» раздал всем собравшимся карточки с автографом и сфотографировался с несколькими болельщиками.