Аутсайдеры УПЛ хотели подписать экс-игрока сборной. Он выбрал другой клуб
Игорь Харатин объяснил, почему выбрал именно «Верес»
Полузащитник «Вереса» Игорь Харатин рассказал, что зимой мог оказаться в других клубах Украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что им интересовалась «Ворскла» и «Черноморец».
– Были ли у вас какие-то предложения, кроме Вереса?
– Да. Сначала мной активно интересовалась Ворскла, а затем Черноморец. Они очень сильно хотели подписать меня.
– Почему в итоге выбрали не их, а Верес?
– Есть много факторов при выборе клуба. Я решил, что Верес – это лучший вариант для меня, и я рад, что попал сюда. Сегодня я счастлив в Ровно, а как оно будет дальше – посмотрим.
– Потеряли ли вы в финансовой составляющей по сравнению с Колосом?
– Да, потерял.
– На какой срок у вас рассчитан контракт с Вересом?
– До 30 июня 2027 года.
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