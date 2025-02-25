Аутсайдеры УПЛ хотели подписать экс-игрока сборной. Он выбрал другой клуб

Полузащитник «Вереса» Игорь Харатин рассказал, что зимой мог оказаться в других клубах Украинской Премьер-лиги. Футболист заявил, что им интересовалась «Ворскла» и «Черноморец».

– Были ли у вас какие-то предложения, кроме Вереса?

– Да. Сначала мной активно интересовалась Ворскла, а затем Черноморец. Они очень сильно хотели подписать меня.

– Почему в итоге выбрали не их, а Верес?

– Есть много факторов при выборе клуба. Я решил, что Верес – это лучший вариант для меня, и я рад, что попал сюда. Сегодня я счастлив в Ровно, а как оно будет дальше – посмотрим.

– Потеряли ли вы в финансовой составляющей по сравнению с Колосом?

– Да, потерял.

– На какой срок у вас рассчитан контракт с Вересом?

– До 30 июня 2027 года.