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  4. Игорь ХАРАТИН – об игре с Кривбассом: «Решающим, наверное, стал первый гол»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 14:58 | Обновлено 24 февраля 2025, 15:00
152
0

Игорь ХАРАТИН – об игре с Кривбассом: «Решающим, наверное, стал первый гол»

Игрок прокомментировал разгромную победу в 18-м туре УПЛ

24 февраля 2025, 14:58 | Обновлено 24 февраля 2025, 15:00
152
0
Игорь ХАРАТИН – об игре с Кривбассом: «Решающим, наверное, стал первый гол»
ФК Верес. Игорь Харатин

Украинский полузащитник Игорь Харатин, который зимой присоединился к «Вересу», проанализировал первую победу ровенского коллектива в 2025 году над «Кривбассом» в рамках 18-го тура чемпионата Украины (3:0).

К тому же игроку в дебютном матче за «Верес» удалось отличиться забитым мячом.

«Положительные эмоции. Очень важно начинать год с победы. Поздравляю с этим успехом команду, тренерский штаб и болельщиков.

Решающим наверняка стал первый гол. Он придал нам уверенность. Мы поверили в себя, поняли, что можем творить и забивать. Второй гол – тоже был очень важным.

Первая игра года – это всегда ответственность. Все были исполнены желания проявить себя. Поэтому важно было не перегореть. Быстро адаптироваться к полю и погоде, надежно сыграть перед собственными воротами. А уже потом – создавать опасность», – сказал Харатин.

Благодаря победе «Верес» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 22 пункта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Игорь Харатин
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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