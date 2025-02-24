Игорь ХАРАТИН – об игре с Кривбассом: «Решающим, наверное, стал первый гол»

Украинский полузащитник Игорь Харатин, который зимой присоединился к «Вересу», проанализировал первую победу ровенского коллектива в 2025 году над «Кривбассом» в рамках 18-го тура чемпионата Украины (3:0).

К тому же игроку в дебютном матче за «Верес» удалось отличиться забитым мячом.

«Положительные эмоции. Очень важно начинать год с победы. Поздравляю с этим успехом команду, тренерский штаб и болельщиков.

Решающим наверняка стал первый гол. Он придал нам уверенность. Мы поверили в себя, поняли, что можем творить и забивать. Второй гол – тоже был очень важным.

Первая игра года – это всегда ответственность. Все были исполнены желания проявить себя. Поэтому важно было не перегореть. Быстро адаптироваться к полю и погоде, надежно сыграть перед собственными воротами. А уже потом – создавать опасность», – сказал Харатин.

Благодаря победе «Верес» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 22 пункта.