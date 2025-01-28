«Играли качественно». Сидорчук рассказал, почему Украина проиграла Румынии

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал поражение «сине-желтых» в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3):

«Не знаю, что тогда произошло с командой. Вернусь сейчас и к прошлому вопросу, но Сергей Ребров сказал, что в американском футболе есть такое понятие, когда ты попадаешь в трясину. Все не понимают, что происходит, и не знают, что делать. Думаю, что это как раз был такой момент для нашей команды.

Если вспоминать сам матч, он начинался очень уверенно. Не помню сколько минут, но точно больше 20, сборная играла очень качественно. А потом так случается, когда попадаешь в трясину и тебя уже затягивает, затягивает, затягивает, затягивает, а выйти из этого трудно».