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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 10:12 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:33
377
2

«Это сложная лига для игры». Элиас оценил дебют за Шахтер в УПЛ

Бразилец доволен своим дебютом за «горняков»

25 февраля 2025, 10:12 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:33
377
2
«Это сложная лига для игры». Элиас оценил дебют за Шахтер в УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Кауан Элиас

Бразильский новичок донецкого «Шахтера» Кауан Элиас поделился эмоциями от дебюта за «горняков» в матче Украинской Премьер-лиги против «Левого Берега».

«Очень рад дебютировать уже в официальном матче за свой новый клуб. Очень рад здесь находиться. Да, должен отмечаться, должен открывать уже в сегодняшнем поединке счет забитым мячам.

Однако, уверен, голы впереди. Буду работать в следующих поединках, чтобы помогать команде. Очень рад, что сумел начать свой путь в Шахтере с победы, и будущем прилагать все усилия, чтобы побед было как можно больше.

Многие считают, что это сложная лига для игры, и я могу с этим согласиться, если мы будем прибегать к теме погодных условий. Но, наверное, это все решается со временем: нужно просто играть, привыкать к новому чемпионату, как все мои одноклубники.

И сейчас цель – продолжить побеждать, завоевать желаемое и вожделенное чемпионство и также продолжать наши успехи уже в новом сезоне в Лиге чемпионов», – сказал бразилец.

Ранее эмоциями от матча против «Левого Берега» поделился главный тренер «горняков» Марино Пушич.

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Кауан Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Фанькин кот
Вот в следующем матче точно забивать нужно. И желательно не раз.
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