«Это сложная лига для игры». Элиас оценил дебют за Шахтер в УПЛ

Бразильский новичок донецкого «Шахтера» Кауан Элиас поделился эмоциями от дебюта за «горняков» в матче Украинской Премьер-лиги против «Левого Берега».

«Очень рад дебютировать уже в официальном матче за свой новый клуб. Очень рад здесь находиться. Да, должен отмечаться, должен открывать уже в сегодняшнем поединке счет забитым мячам.

Однако, уверен, голы впереди. Буду работать в следующих поединках, чтобы помогать команде. Очень рад, что сумел начать свой путь в Шахтере с победы, и будущем прилагать все усилия, чтобы побед было как можно больше.

Многие считают, что это сложная лига для игры, и я могу с этим согласиться, если мы будем прибегать к теме погодных условий. Но, наверное, это все решается со временем: нужно просто играть, привыкать к новому чемпионату, как все мои одноклубники.

И сейчас цель – продолжить побеждать, завоевать желаемое и вожделенное чемпионство и также продолжать наши успехи уже в новом сезоне в Лиге чемпионов», – сказал бразилец.

Ранее эмоциями от матча против «Левого Берега» поделился главный тренер «горняков» Марино Пушич.