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  4. Ван ПЕРСИ: «Он пожелал мне удачи, это – мой футбольный папа»
Нидерланды
25 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 25 февраля 2025, 08:55
472
0

Ван ПЕРСИ: «Он пожелал мне удачи, это – мой футбольный папа»

Легендарный Арсен Венгер тепло обратился к бывшему подопечному

25 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 25 февраля 2025, 08:55
472
0
Ван ПЕРСИ: «Он пожелал мне удачи, это – мой футбольный папа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Перси

Новый главный тренер «Фейенорда» Робин ван Перси признался, что с назначением его тепло поздравил культовый наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

«Венгер поздравил меня и пожелал удачи. Я думаю, это красиво. Венгер – мой футбольный папа. Таким я вижу его», – лаконично сказал ван Перси.

Под руководством Венгера ван Перси забил 132 гола и отдал 57 ассистов в 278 матчах за лондонский «Арсенал».

В тренерский штаб нидерландского специалиста войдут помощники Рене Хаке, Этьен Рейнен и Джон де Вольф, а также тренер вратарей Юри Ниеминен.

Робин ван Перси начал свою тренерскую карьеру в 2020 году, работая в молодежных командах «Фейенорда». В сезоне 2024/25 возглавлял «Херенвен», набравший 27 баллов и занимающий девятое место в турнирной таблице.

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Робин ван Перси Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу Арсенал Лондон Арсен Венгер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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