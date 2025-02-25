Ван ПЕРСИ: «Он пожелал мне удачи, это – мой футбольный папа»
Легендарный Арсен Венгер тепло обратился к бывшему подопечному
Новый главный тренер «Фейенорда» Робин ван Перси признался, что с назначением его тепло поздравил культовый наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.
«Венгер поздравил меня и пожелал удачи. Я думаю, это красиво. Венгер – мой футбольный папа. Таким я вижу его», – лаконично сказал ван Перси.
Под руководством Венгера ван Перси забил 132 гола и отдал 57 ассистов в 278 матчах за лондонский «Арсенал».
В тренерский штаб нидерландского специалиста войдут помощники Рене Хаке, Этьен Рейнен и Джон де Вольф, а также тренер вратарей Юри Ниеминен.
Робин ван Перси начал свою тренерскую карьеру в 2020 году, работая в молодежных командах «Фейенорда». В сезоне 2024/25 возглавлял «Херенвен», набравший 27 баллов и занимающий девятое место в турнирной таблице.
Robin van Persie kreeg een berichtje van Arsène Wenger en is lovend over het spel dat Liverpool laat zien onder Arne Slot 💬👏🏻#vanpersie #Feyenoord pic.twitter.com/JdvwbAtOEd— Noël Korteweg (@Noel_Korteweg) February 24, 2025
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