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Англия
22 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:15
248
0

Сон обошел Ван Перси и Дефо по количеству результативных действий в АПЛ

В поединке против «Ипсвича» кореец отдал два ассиста

22 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:15
248
0
Сон обошел Ван Перси и Дефо по количеству результативных действий в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в игре против «Ипсвича» отдал два ассиста, обойдя Робина ван Перси и Джермейна Дефо по количеству результативных действий в Премьер-лиге.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился разгромной победой «шпор» со счетом 4:1.

За свое пребывание в АПЛ Дефо отметился 195 результативными действиями, Ван Перси – 196, а Сон – 197.

В этом сезоне Премьер-лиги корейский нападающий принял участие в 23 матчах, забил 6 голов и отдал 9 ассистов. «Тоттенхэм» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице лиги (10 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

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Тоттенхэм Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Сон Хын Мин Джермейн Дефо Робин ван Перси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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