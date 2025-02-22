Сон обошел Ван Перси и Дефо по количеству результативных действий в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в игре против «Ипсвича» отдал два ассиста, обойдя Робина ван Перси и Джермейна Дефо по количеству результативных действий в Премьер-лиге.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился разгромной победой «шпор» со счетом 4:1.

За свое пребывание в АПЛ Дефо отметился 195 результативными действиями, Ван Перси – 196, а Сон – 197.

В этом сезоне Премьер-лиги корейский нападающий принял участие в 23 матчах, забил 6 голов и отдал 9 ассистов. «Тоттенхэм» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице лиги (10 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

G/A in the Prem:



197 — Son Heung-Min

196 — Robin van Persie pic.twitter.com/Cn7TGCdHnS — StatMuse FC (@statmusefc) February 22, 2025