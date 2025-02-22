Сон обошел Ван Перси и Дефо по количеству результативных действий в АПЛ
В поединке против «Ипсвича» кореец отдал два ассиста
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в игре против «Ипсвича» отдал два ассиста, обойдя Робина ван Перси и Джермейна Дефо по количеству результативных действий в Премьер-лиге.
22 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился разгромной победой «шпор» со счетом 4:1.
За свое пребывание в АПЛ Дефо отметился 195 результативными действиями, Ван Перси – 196, а Сон – 197.
В этом сезоне Премьер-лиги корейский нападающий принял участие в 23 матчах, забил 6 голов и отдал 9 ассистов. «Тоттенхэм» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице лиги (10 побед, 3 ничьи, 13 поражений).
G/A in the Prem:— StatMuse FC (@statmusefc) February 22, 2025
197 — Son Heung-Min
196 — Robin van Persie pic.twitter.com/Cn7TGCdHnS
G/A in the Prem:— StatMuse FC (@statmusefc) February 22, 2025
197 — Son Heung-Min
195 — Jermaine Defoe pic.twitter.com/KIgsxVlvSq
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