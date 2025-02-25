Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Футболист Реала впечатлил мир своим поступком. Хлопали все
Другие новости
25 февраля 2025, 02:39 | Обновлено 25 февраля 2025, 02:41
322
0

ВИДЕО. Футболист Реала впечатлил мир своим поступком. Хлопали все

Лука Модрич...

25 февраля 2025, 02:39 | Обновлено 25 февраля 2025, 02:41
322
0
ВИДЕО. Футболист Реала впечатлил мир своим поступком. Хлопали все
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич впечатлил весь мир своим поступком после матча против «Жироны» (2:0), в котором хорват забил один из голов.

По завершении поединка 39-летний футболист подбежал к трибуне и отдал свою футболку 12-летней девочке, которая приехала на матч вместе с отцом из Хорватии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Оплатить проезд, проживание и билет на игру очень дорого для среднестатистического хорвата, поэтому такой опыт выпадает ей раз в жизни. Рад, что он сделал его еще лучше для нее!», – это самый залайканный комментарий на Reddit по этому видео.

«Представьте, как она была счастлива, увидев этот потрясающий гол, а затем получив его футболку», – а это ещё один комментарий от болельщика.

Футбол – прекрасная игра!

По теме:
ВИДЕО. Фаны Барселоны остановили машину Ханси Флика и вот что они сделали
Бывший напарник Криштиану Роналду унизил его. Цитата вышла из-под контроля
ВИДЕО. Звезда Барселоны показал видео со скромной квартиры. Удивил
видео видео-реклама Лука Модрич lifestyle Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Reddit
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Межконтинентальное дерби без голов. Галатасарай и Фенербахче сыграли вничью
Футбол | 24 февраля 2025, 21:22 6
Межконтинентальное дерби без голов. Галатасарай и Фенербахче сыграли вничью
Межконтинентальное дерби без голов. Галатасарай и Фенербахче сыграли вничью

Гранды турецкого футбола не смогли забить ни одного гола на двоих

Эксарбитр ФИФА: «В Александрии арбитр ошибся, а VAR не отреагировал»
Футбол | 24 февраля 2025, 05:30 4
Эксарбитр ФИФА: «В Александрии арбитр ошибся, а VAR не отреагировал»
Эксарбитр ФИФА: «В Александрии арбитр ошибся, а VAR не отреагировал»

Зато в Киеве VAR помог установить истину

ВИДЕО. Гол Неймара с углового с этого ракурса выглядит фантастически
Футбол | 25.02.2025, 03:27
ВИДЕО. Гол Неймара с углового с этого ракурса выглядит фантастически
ВИДЕО. Гол Неймара с углового с этого ракурса выглядит фантастически
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Футбол | 24.02.2025, 09:59
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 24.02.2025, 09:55
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
23.02.2025, 06:23 4
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 11
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем