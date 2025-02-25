ВИДЕО. Футболист Реала впечатлил мир своим поступком. Хлопали все

Полузащитник «Реала» Лука Модрич впечатлил весь мир своим поступком после матча против «Жироны» (2:0), в котором хорват забил один из голов.

По завершении поединка 39-летний футболист подбежал к трибуне и отдал свою футболку 12-летней девочке, которая приехала на матч вместе с отцом из Хорватии.

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«Оплатить проезд, проживание и билет на игру очень дорого для среднестатистического хорвата, поэтому такой опыт выпадает ей раз в жизни. Рад, что он сделал его еще лучше для нее!», – это самый залайканный комментарий на Reddit по этому видео.

«Представьте, как она была счастлива, увидев этот потрясающий гол, а затем получив его футболку», – а это ещё один комментарий от болельщика.

Футбол – прекрасная игра!