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  4. Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Португалия
25 февраля 2025, 08:22 | Обновлено 25 февраля 2025, 09:05
1954
4

Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»

Антониу Бернардину раскритиковал украинского вратаря

25 февраля 2025, 08:22 | Обновлено 25 февраля 2025, 09:05
1954
4
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский журналист Антониу Бернардину негативно оценил игру украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в последних матчах.

«То, что в последней встрече играл не Трубин, а Самуэл Соареш, это явный знак от Бруна Лаже не только украинцу, но и его конкуренту. Мы видели, как Трубин демонстрировал невероятную игру в некоторых матчах, а потом были вещи, похожие на то, что он сделал во встрече с "Монако".

Для такой квалифицированной команды как «Бенфика», которая находится на очень высоком уровне и борется за трофеи, иметь вратаря с таким уровнем нестабильности – это плохо и тяжело.

Лаже показал Соарешу, что рассчитывает на него. Это была проверка уверенности. Соарешу придется доказать, в частности, в матче с «Брагой», что у него необходимый уровень и что он готов быть по-настоящему надежным вариантом, чтобы заменить Трубина в течение всего сезона.

Я знаю, что многие высказывались и делали множество критических замечаний в адрес бывшего вратаря «Бенфики» Влаходимоса, но правда в том, что его уровень стабильности не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Трубин», – сказал Бернардину в эфире программы Record na Hora.

Ранее в «Бенфике» объяснили, почему Трубин не сыграл с «Боавиштой».

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Alfred
Так і є, в нього один матч буває він феєрить, а в наступному багато пропускає і отримує цілу купу м'ячів, він не стабільний це його головна риса. 
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+3
vitaha33
Трубін просто не привик до такого рівня інтегсивності. Думаю пауза в 2-3 тури піде йому на користь
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+1
Serhii P.
Долбойоб, а не журналіст
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-2
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