Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»

Португальский журналист Антониу Бернардину негативно оценил игру украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в последних матчах.

«То, что в последней встрече играл не Трубин, а Самуэл Соареш, это явный знак от Бруна Лаже не только украинцу, но и его конкуренту. Мы видели, как Трубин демонстрировал невероятную игру в некоторых матчах, а потом были вещи, похожие на то, что он сделал во встрече с "Монако".

Для такой квалифицированной команды как «Бенфика», которая находится на очень высоком уровне и борется за трофеи, иметь вратаря с таким уровнем нестабильности – это плохо и тяжело.

Лаже показал Соарешу, что рассчитывает на него. Это была проверка уверенности. Соарешу придется доказать, в частности, в матче с «Брагой», что у него необходимый уровень и что он готов быть по-настоящему надежным вариантом, чтобы заменить Трубина в течение всего сезона.

Я знаю, что многие высказывались и делали множество критических замечаний в адрес бывшего вратаря «Бенфики» Влаходимоса, но правда в том, что его уровень стабильности не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Трубин», – сказал Бернардину в эфире программы Record na Hora.

Ранее в «Бенфике» объяснили, почему Трубин не сыграл с «Боавиштой».