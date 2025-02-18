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18 февраля 2025, 14:55 |
273
0

Имеет двойное гражданство. Сын Буффона попал в заявку сборной Чехии

Луи присоединится к юношеской команде U-18 на сборах

18 февраля 2025, 14:55 |
273
0
Имеет двойное гражданство. Сын Буффона попал в заявку сборной Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Буффон

Главный тренер юношеской сборной Чехии U-18 Вацлав Йилка определился с игроками, которые помогут команде в предстоящих матчах. Полный список был обнародован на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии.

В заявку попал 17-летний полузащитник Луи Буффон – сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и модели Алены Шередовой. Футболист имеет двойное гражданство и выступает в составе молодежной команды «Пиза».

С 23 по 26 февраля игроки проведут тренировочные сборы, а в марте отправятся в Португалию, где сыграют три поединка. Кроме хозяев соперниками Чехии U-18 станут сборные Англии и Франции.

Ранее сообщалось, что итальянскую команду возглавил бывший игрок сборной Румынии.

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Николай Титюк Источник: Футбольная ассоциация Чехии
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