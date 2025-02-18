ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера и Ромы возглавил итальянскую команду
Кристиан Киву стал главным тренером «Пармы»
Бывший футболист «Ромы», «Интера» и сборной Румынии Кристиан Киву возглавил итальянскую «Парму» – об этом сообщила пресс-служба клуба.
Срок действия соглашения не сообщается, однако известно, что в штаб румынского специалиста войдут Антони Гальярди, технический ассистент Анджело Паломбо и тренер вратарей Никола Паварини.
Ранее руководство «Пармы» уволило Фабио Пеккью из-за неудовлетворительных результатов – клуб не может победить семь матчей подряд (две ничьи и пять поражений).
В начале своей тренерской карьеры Киву работал с детскими командами «Интера», после чего в 2019 году получил лицензию UEFA PRO. Кристиан возглавлял «Интер» U-17, U-18 и U-19.
«Парма» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А – в активе клуба 20 баллов. В следующем матче подопечные Кристиана сыграют против «Болоньи» 22 февраля. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐯𝐮! 🇷🇴💛💙— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) February 18, 2025
Il comunicato ➡️ https://t.co/vrV3HZk7v3#ForzaParma pic.twitter.com/7dyKjrEDE5
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