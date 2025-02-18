Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера и Ромы возглавил итальянскую команду
Италия
18 февраля 2025, 14:15 |
495
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера и Ромы возглавил итальянскую команду

Кристиан Киву стал главным тренером «Пармы»

18 февраля 2025, 14:15 |
495
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера и Ромы возглавил итальянскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Бывший футболист «Ромы», «Интера» и сборной Румынии Кристиан Киву возглавил итальянскую «Парму» – об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок действия соглашения не сообщается, однако известно, что в штаб румынского специалиста войдут Антони Гальярди, технический ассистент Анджело Паломбо и тренер вратарей Никола Паварини.

Ранее руководство «Пармы» уволило Фабио Пеккью из-за неудовлетворительных результатов – клуб не может победить семь матчей подряд (две ничьи и пять поражений).

В начале своей тренерской карьеры Киву работал с детскими командами «Интера», после чего в 2019 году получил лицензию UEFA PRO. Кристиан возглавлял «Интер» U-17, U-18 и U-19.

«Парма» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А – в активе клуба 20 баллов. В следующем матче подопечные Кристиана сыграют против «Болоньи» 22 февраля. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

По теме:
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
Парма уже определилась с новым главным тренером
Дженоа – Венеция – 2:0. С Малиновским на замене. Видео голов и обзор
чемпионат Италии по футболу Интер Милан Рома Рим Парма Кристиан Киву назначение тренера Анджело Паломбо
Николай Титюк Источник: ФК Парма
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Футбол | 17 февраля 2025, 20:28 3
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии

Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Футбол | 18 февраля 2025, 10:35 23
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову

Ранее «горняки» проявляли интерес к бразильцу Луису Гильерме, имеющему контракт с «молотобойцами»

Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Футбол | 18.02.2025, 08:25
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Бокс | 17.02.2025, 18:25
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник-легионер Зари продолжит карьеру в чемпионате Молдовы
Футбол | 18.02.2025, 12:51
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник-легионер Зари продолжит карьеру в чемпионате Молдовы
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник-легионер Зари продолжит карьеру в чемпионате Молдовы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 8
Бокс
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
16.02.2025, 16:30 5
Другие виды
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем