«Действительно опасен». Пушич оценил дебютный матч Элиаса за Шахтер в УПЛ

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич оценил дебют бразильского новичка «горняков» Кауана Элиаса в матче УПЛ против «Левого Берега».

«Как и каждому новому молодому игроку, конечно, ему нужно время на адаптацию, чтобы привыкнуть к тому стилю игры, который мы пропагандируем, к интенсивности предлагаемых тренировок к нашему видению футбола.

Как мы могли все увидеть сегодня, он действительно опасен игрок, особенно внутри штрафной. Он может создать много опасностей для оппонента. Конечно мы стараемся его постепенно интегрировать в наш стиль игры.

Он действительно имел сегодня несколько опасных поводов. Я ожидаю от него это и в предстоящих матчах, что он будет оказываться в нужном месте в нужное время, создавать опасные возможности. Конечно, он еще не на 100% готов в разрезе кондиций, но действительно рад, как он вошел в игру», – сказал специалист.