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  4. «Действительно опасен». Пушич оценил дебютный матч Элиаса за Шахтер в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 08:56 |
549
0

«Действительно опасен». Пушич оценил дебютный матч Элиаса за Шахтер в УПЛ

Специалист доволен дебютом бразильского форварда

25 февраля 2025, 08:56 |
549
0
«Действительно опасен». Пушич оценил дебютный матч Элиаса за Шахтер в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич оценил дебют бразильского новичка «горняков» Кауана Элиаса в матче УПЛ против «Левого Берега».

«Как и каждому новому молодому игроку, конечно, ему нужно время на адаптацию, чтобы привыкнуть к тому стилю игры, который мы пропагандируем, к интенсивности предлагаемых тренировок к нашему видению футбола.

Как мы могли все увидеть сегодня, он действительно опасен игрок, особенно внутри штрафной. Он может создать много опасностей для оппонента. Конечно мы стараемся его постепенно интегрировать в наш стиль игры.

Он действительно имел сегодня несколько опасных поводов. Я ожидаю от него это и в предстоящих матчах, что он будет оказываться в нужном месте в нужное время, создавать опасные возможности. Конечно, он еще не на 100% готов в разрезе кондиций, но действительно рад, как он вошел в игру», – сказал специалист.

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Кауан Элиас Марино Пушич Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Шахтер - Левый Берег
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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