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  4. «Новый опыт». Сикан сменил позицию в Трабзонспоре. Украинец все объяснил
Турция
25 февраля 2025, 09:27 |
524
0

«Новый опыт». Сикан сменил позицию в Трабзонспоре. Украинец все объяснил

Украинец высказался о матче против «Газиантепа»

25 февраля 2025, 09:27 |
524
0
«Новый опыт». Сикан сменил позицию в Трабзонспоре. Украинец все объяснил
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан поделился эмоциями после победы своей команды над «Газиантепом» в чемпионате Турции (3:2).

«Это был хороший матч. Хотя погодные условия усложняли игру, важнее всего было победить. В последние минуты были неприятные моменты для наших болельщиков, но мы выиграли.

Второй пропущенный гол сделал ситуацию более сложной, однако мы должны быть сильнее и в атаке, и в обороне. Напоследок нам, возможно, не хватило концентрации, и этот аспект нужно улучшить.

Это для меня новый опыт. Раньше я не так часто играл на этой позиции (левого вингера – ред.). Но самое главное – это приносить пользу команде. Неважно, где именно я играю. С Гюнешем мы общаемся просто. Тренер объясняет, что хочет от меня видеть на поле, а я пытаюсь выполнить эти задачи.

Кубок Турции – одна из наших целей. Неважно, где мы играем – это матч, в котором мы должны победить. Мы знаем, как этот трофей важен для города, поэтому отдадим все силы, чтобы победить», – сказал Сикан.

Ранее Шенол Гюнеш поделился мнением о Даниле Сикане и Александре Зубкове, которые присоединились к Трабзонспору зимой.

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Даниил Сикан Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Газиантеп
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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