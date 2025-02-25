ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ

Кристина Шацких, избранница Николая Шапаренка из киевского «Динамо», поразила поклонников новым образом.

Дочь легендарного футболиста Максима Шацких демонстрирует элегантность в стильных нарядах и выглядит роскошно.

Недавно она поделилась фото в черных леггинсах, элегантном пиджаке и на каблуках на своей странице в Instagram:

«Ну просто хот 🔥», «Такая крошка 😍», «Просто 🔥😍», – фолловеры девушки по достоинству оценили её красоту.

Кристина часто проводит время с Николаем, поддерживая его на матчах и оставляя лайки под его фотографиями.