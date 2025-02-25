ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
Так выглядит красота и стиль в одном флаконе
Кристина Шацких, избранница Николая Шапаренка из киевского «Динамо», поразила поклонников новым образом.
Дочь легендарного футболиста Максима Шацких демонстрирует элегантность в стильных нарядах и выглядит роскошно.
Недавно она поделилась фото в черных леггинсах, элегантном пиджаке и на каблуках на своей странице в Instagram:
«Ну просто хот 🔥», «Такая крошка 😍», «Просто 🔥😍», – фолловеры девушки по достоинству оценили её красоту.
Кристина часто проводит время с Николаем, поддерживая его на матчах и оставляя лайки под его фотографиями.
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