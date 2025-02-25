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25 февраля 2025, 04:59 |
411
0

ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ

Так выглядит красота и стиль в одном флаконе

25 февраля 2025, 04:59 |
411
0
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких, избранница Николая Шапаренка из киевского «Динамо», поразила поклонников новым образом.

Дочь легендарного футболиста Максима Шацких демонстрирует элегантность в стильных нарядах и выглядит роскошно.

Недавно она поделилась фото в черных леггинсах, элегантном пиджаке и на каблуках на своей странице в Instagram:

«Ну просто хот 🔥», «Такая крошка 😍», «Просто 🔥😍», – фолловеры девушки по достоинству оценили её красоту.

Кристина часто проводит время с Николаем, поддерживая его на матчах и оставляя лайки под его фотографиями.

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фото lifestyle Динамо Киев Николай Шапаренко девушки
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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