МОНТЕЛЛА: «Мы давно не играли в плей-офф, поэтому мы очень счастливы»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу над национальной командой Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы не выходили из группы уже много лет, поэтому мы очень счастливы. Нам удалось преодолеть сложные ситуации в сегодняшнем матче.

Мы хотим наслаждаться этой победой. Начиная с завтрашнего дня, мы сконцентрируемся на следующем матче и стремимся продолжать творить историю. Некоторые наши игроки не сыграют в матче с Австрией, и мы будем чувствовать их отсутствие.

Нам нужно восстановиться, а впереди у нас есть 6 дней. В таких матчах мы должны контролировать свои эмоции и быть более внимательными в плане контроля мяча. Австрия вышла из очень сильной группы. Они очень быстрые, очень подвижные, команда, достойная большого восхищения.

Лишь трое из 11 игроков, которые сегодня вышли на поле в старте, ранее играли на чемпионате Европы. Я надеюсь, что наш успех в выходе из группы снимет определенное давление».

Благодаря победе Турция вышла в 1/8 финала Евро-2024, где будет противостоять Австрии. Чехия заняла последнее место в группе F и отправилась домой.