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  4. Динамо не подошел. Дебютант Себальос попал в символическую сборную в MLS
Major League Soccer
25 февраля 2025, 10:33 |
644
3

Динамо не подошел. Дебютант Себальос попал в символическую сборную в MLS

Первую игру Брайана высоко оценили за океаном

25 февраля 2025, 10:33 |
644
3
Динамо не подошел. Дебютант Себальос попал в символическую сборную в MLS
x.com/NERevolution. Брайан Себальос

23-летний центральный защитник Браян Себальос, который с лета по конец 2024 года выступал на правах аренды за «Динамо», дебютировал за свой новый клуб – «Нью-Инглэнд Революшн».

23 февраля колумбиец сыграл на выезде в рамках первого тура MLS-2025, когда его команда противостояла «Нэшвиллу».

Себальос появился на поле в стартовом составе, провел все 90 минут, а матч завершился со счетом 0:0.

По итогам тура колумбиец был включен в символическую сборную игрового дня, фактически сразу после дебюта в турнире.

Отметим, что «Динамо» Брайан Себальос не подошел. Колумбиец сыграл только 3 матча в УПЛ, отметившись 1 забитым мячом, и в конце 2024-го украинский клуб отказался использовать опцию на выкуп контракта легионера.

MLS

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Брайан Себальос Динамо Киев Нью-Инглэнд Революшн Major League Soccer (MLS) Нэшвилл (MLS)
Алексей Сливченко Источник: MLS
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Комментарии 3
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Gargantua81
да уж
я думал там врачи нашли нечто неоперабельное. ну а поди ж ты... играет. в сборной тура.
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