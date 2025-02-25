Динамо не подошел. Дебютант Себальос попал в символическую сборную в MLS

23-летний центральный защитник Браян Себальос, который с лета по конец 2024 года выступал на правах аренды за «Динамо», дебютировал за свой новый клуб – «Нью-Инглэнд Революшн».

23 февраля колумбиец сыграл на выезде в рамках первого тура MLS-2025, когда его команда противостояла «Нэшвиллу».

Себальос появился на поле в стартовом составе, провел все 90 минут, а матч завершился со счетом 0:0.

По итогам тура колумбиец был включен в символическую сборную игрового дня, фактически сразу после дебюта в турнире.

Отметим, что «Динамо» Брайан Себальос не подошел. Колумбиец сыграл только 3 матча в УПЛ, отметившись 1 забитым мячом, и в конце 2024-го украинский клуб отказался использовать опцию на выкуп контракта легионера.