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  4. В Динамо пояснили, как легионер покинул состав команды
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 19:51 |
1824
7

В Динамо пояснили, как легионер покинул состав команды

Киевлянам Себальос не нужен

13 декабря 2024, 19:51 |
1824
7
В Динамо пояснили, как легионер покинул состав команды
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

«Динамо» Киев официально подтвердило, что защитник Брайан Себальос покинул состав команды. В клубе напомнили, что Себальос подписал арендное соглашение в летнее межсезонье, перейдя из бразильской «Форталезы».

Теперь аренда завершена, ФК «Динамо» (Киев) решил не пользоваться опцией выкупа контракта футболиста и стороны договорились досрочно разорвать отношение.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в трех матчах чемпионата Украины, в которых отличился одним забитым мячом (в ворота «Ворсклы»), а также сыграл в одном поединке основного этапа Лиги Европы.

Колумбиец перебрался в клуб МЛС Нью-Инглэнд «Революшн».

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта Нью-Инглэнд Революшн трансферы УПЛ Брайан Себальос
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Перець
Бачив його 3 гри  підряд непоганий захисник, але хрустальний на жаль
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+4
Gargantua81
Динамо само от него откаалось из-за травматичности.
а америкосы подписали контракт на три года.
посмотрим кто окажется прав.
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+1
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avk2307
Порядочно расстались . Нет смысла столько времени тратить на написание статей и опровержение своих же час назад написанных. 
Он точно на Роспутько не похож....
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0
AK.228
Сьебался
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-1
LexХХХ
А що в Динамо могли ще сказати? Типу: "Ми його дуже хотіли втримати, але в нас не вийшло" Так?
Скоро в Динамо не буде жодного легіонера, одні доморощені, ледачі телепні.
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-1
Khafre
Вчорашній відсосьєдад був останньою краплею для себальоса. Не витримав. Шкода. Удачі легендо
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-4
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