В Динамо пояснили, как легионер покинул состав команды
Киевлянам Себальос не нужен
«Динамо» Киев официально подтвердило, что защитник Брайан Себальос покинул состав команды. В клубе напомнили, что Себальос подписал арендное соглашение в летнее межсезонье, перейдя из бразильской «Форталезы».
Теперь аренда завершена, ФК «Динамо» (Киев) решил не пользоваться опцией выкупа контракта футболиста и стороны договорились досрочно разорвать отношение.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в трех матчах чемпионата Украины, в которых отличился одним забитым мячом (в ворота «Ворсклы»), а также сыграл в одном поединке основного этапа Лиги Европы.
Колумбиец перебрался в клуб МЛС Нью-Инглэнд «Революшн».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде
Савио разочаровал английский клуб
а америкосы подписали контракт на три года.
посмотрим кто окажется прав.
Он точно на Роспутько не похож....
Скоро в Динамо не буде жодного легіонера, одні доморощені, ледачі телепні.