В Динамо пояснили, как легионер покинул состав команды

«Динамо» Киев официально подтвердило, что защитник Брайан Себальос покинул состав команды. В клубе напомнили, что Себальос подписал арендное соглашение в летнее межсезонье, перейдя из бразильской «Форталезы».

Теперь аренда завершена, ФК «Динамо» (Киев) решил не пользоваться опцией выкупа контракта футболиста и стороны договорились досрочно разорвать отношение.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в трех матчах чемпионата Украины, в которых отличился одним забитым мячом (в ворота «Ворсклы»), а также сыграл в одном поединке основного этапа Лиги Европы.

Колумбиец перебрался в клуб МЛС Нью-Инглэнд «Революшн».