«Никаких претензий». Харатин объяснил, почему ушел из Колоса
Полузащитник заявил, что не хочет обсуждать тот этап своей карьеры
Украинский полузащитник Игорь Харатин объяснил, почему покинул «Колос», за который почти не сыграл из-за конфликта с главным тренером клуба.
– Время уже прошло, поэтому, думаю, можно расставить все точки над «и». Что у вас произошло в Колоссе, почему вас перевели в дубль?
– Все точки уже давно расставлены. Я об этом не могу и не хочу говорить. Период в Колоссе стал для меня хорошим опытом. Сейчас я смотрю только вперед и хочу помогать своему нынешнему клубу – Вересу.
– В СМИ звучала информация, что у вас произошел конфликт с Александром Поздеевым. Это правда?
– Я не хочу комментировать. Для меня эта ситуация уже позади. На сегодняшний день я сконцентрирован только на Вересе и хочу помочь своей команде. А что было, это было. Повторюсь, что для меня это хороший опыт.
– Поздеев – хороший тренер или нет?
– У меня сейчас тренер Олег Шандрук, и он – очень хороший специалист. О других тренерах я не буду говорить.
– Как вы попрощались с Колосом, обида на кузнечный клуб осталась?
– Никакой обиды у меня нет.
– Колосс полностью рассчитался с вами, долгов не осталось?
– Никаких претензий к Колосу у меня нет. Это пройденный этап.
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