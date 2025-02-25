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  4. «Никаких претензий». Харатин объяснил, почему ушел из Колоса
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 10:11 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:29
373
0

«Никаких претензий». Харатин объяснил, почему ушел из Колоса

Полузащитник заявил, что не хочет обсуждать тот этап своей карьеры

25 февраля 2025, 10:11 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:29
373
0
«Никаких претензий». Харатин объяснил, почему ушел из Колоса
НК Верес. Игорь Харатин

Украинский полузащитник Игорь Харатин объяснил, почему покинул «Колос», за который почти не сыграл из-за конфликта с главным тренером клуба.

– Время уже прошло, поэтому, думаю, можно расставить все точки над «и». Что у вас произошло в Колоссе, почему вас перевели в дубль?

– Все точки уже давно расставлены. Я об этом не могу и не хочу говорить. Период в Колоссе стал для меня хорошим опытом. Сейчас я смотрю только вперед и хочу помогать своему нынешнему клубу – Вересу.

– В СМИ звучала информация, что у вас произошел конфликт с Александром Поздеевым. Это правда?

– Я не хочу комментировать. Для меня эта ситуация уже позади. На сегодняшний день я сконцентрирован только на Вересе и хочу помочь своей команде. А что было, это было. Повторюсь, что для меня это хороший опыт.

– Поздеев – хороший тренер или нет?

– У меня сейчас тренер Олег Шандрук, и он – очень хороший специалист. О других тренерах я не буду говорить.

– Как вы попрощались с Колосом, обида на кузнечный клуб осталась?

– Никакой обиды у меня нет.

– Колосс полностью рассчитался с вами, долгов не осталось?

– Никаких претензий к Колосу у меня нет. Это пройденный этап.

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Игорь Харатин Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Александр Поздеев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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