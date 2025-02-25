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  4. Судаков рассказал о желании поиграть в Европе. Назвал конкретный чемпионат
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 10:08 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:26
1682
3

Судаков рассказал о желании поиграть в Европе. Назвал конкретный чемпионат

Георгию импонирует итальянская Серия А

25 февраля 2025, 10:08 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:26
1682
3
Судаков рассказал о желании поиграть в Европе. Назвал конкретный чемпионат
shakhtar.com. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал итальянским журналистам о том, что хотел бы попробовать силы в тамошней Серии А, а также объяснил, почему не состоялся его трансфер в «Наполи», который выходил на «горняков» с конкретным предложением.

«Италия – это страна с большой футбольной историей, тактическим футболом и страстными болельщиками. Для полузащитника с моими качествами Серия А могла бы стать идеальным чемпионатом для роста. Там много первоклассных полузащитников, тренеры – прекрасные тактики, а футбол очень интенсивный. Более того, многие украинские игроки уже оставили свой след в Италии».

«Почему не состоялся мой трансфер в Италию? Мы получали предложения от «Ювентуса» и «Наполи». Я никогда не говорил «нет» этим клубам. Мне бы хотелось попробовать свои силы в чемпионате Италии, особенно в командах, где так много звезд, но окончательное решение остается за менеджерами и президентом моего клуба».

«Что случилось с «Наполи»? «Наполи» сделал предложение, но «Шахтер» решил, что я должен остаться в команде. Что теперь? Посмотрим, как я уже сказал, Серия А была бы идеальным вариантом для моего роста».

«Ранее я уже работал с итальянскими тренерами – с Де Дзерби. Он невероятный, его страсть к футболу впечатляет. Всего за шесть месяцев работы с ним я вырос как футболист и многому научился. Я бы с удовольствием поработал вместе снова».

«Кто мои кумиры? Это Криштиану Роналду и Лука Модрич», – заявил Судаков в общении с Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Судакову ныне проявляют «Вест Хэм» и «Наполи», а «Шахтер» уже определился с суммой, за которую будет готов продать полузащитника.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы Серии A трансферы УПЛ чемпионат Италии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Corriere dello Sport
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Комментарии 3
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Aleksandr Vorobiov
Да продайте его уже в какую нибудь монцу, пох. главное чтоб в Италию. Чтобы он успокоился и не ныл.
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0
Victor673256ua
Ще пару років його потримають і поїде Судаков у Туреччину мільйонів за 7-8
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0
Remark
Ну тепер тобі не Наполі з Ювентусом будуть пропонувати контракти, а всякі Лаціо і Болонья - це стеля!
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-2
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