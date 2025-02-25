Судаков рассказал о желании поиграть в Европе. Назвал конкретный чемпионат

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал итальянским журналистам о том, что хотел бы попробовать силы в тамошней Серии А, а также объяснил, почему не состоялся его трансфер в «Наполи», который выходил на «горняков» с конкретным предложением.

«Италия – это страна с большой футбольной историей, тактическим футболом и страстными болельщиками. Для полузащитника с моими качествами Серия А могла бы стать идеальным чемпионатом для роста. Там много первоклассных полузащитников, тренеры – прекрасные тактики, а футбол очень интенсивный. Более того, многие украинские игроки уже оставили свой след в Италии».

«Почему не состоялся мой трансфер в Италию? Мы получали предложения от «Ювентуса» и «Наполи». Я никогда не говорил «нет» этим клубам. Мне бы хотелось попробовать свои силы в чемпионате Италии, особенно в командах, где так много звезд, но окончательное решение остается за менеджерами и президентом моего клуба».

«Что случилось с «Наполи»? «Наполи» сделал предложение, но «Шахтер» решил, что я должен остаться в команде. Что теперь? Посмотрим, как я уже сказал, Серия А была бы идеальным вариантом для моего роста».

«Ранее я уже работал с итальянскими тренерами – с Де Дзерби. Он невероятный, его страсть к футболу впечатляет. Всего за шесть месяцев работы с ним я вырос как футболист и многому научился. Я бы с удовольствием поработал вместе снова».

«Кто мои кумиры? Это Криштиану Роналду и Лука Модрич», – заявил Судаков в общении с Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Судакову ныне проявляют «Вест Хэм» и «Наполи», а «Шахтер» уже определился с суммой, за которую будет готов продать полузащитника.