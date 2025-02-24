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  4. Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 00:59 |
333
2

Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом

На украинца претендуют «Наполи» и «Вест Хэм»

24 февраля 2025, 00:59 |
333
2
Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Caughtoffside, на украинского футболиста претендуют итальянский «Наполи» и английский «Вест Хэм». «Шахтер» летом готов рассмотреть трансфер Судакова и будет запрашивать 54 миллиона фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Дмитрий Олейник Источник: Caughtoffside
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Имя, за кого
ведут топ-клубы тОРГи❓
        👉Судаков ГеОРГий❗
.
Имя, от кого
вся Европа в востОРГе❓
        👉Судаков ГеОРГий❗
⚒️🧡🖤 😊
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-1
AndiM
Тю, я думав 100500 млн як останні 2 роки
Ответить
-1
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