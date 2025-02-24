Шахтер определился с суммой, за которую хочет продать Судакова летом

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Caughtoffside, на украинского футболиста претендуют итальянский «Наполи» и английский «Вест Хэм». «Шахтер» летом готов рассмотреть трансфер Судакова и будет запрашивать 54 миллиона фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.