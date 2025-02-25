Настоящая ракета. Забарный – в топ-3 самых быстрых защитников АПЛ

Игрок «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный попал в рейтинг самых быстрых центральных защитников английской Премьер-лиги текущего сезона.

По данным fc.pff.com, максимальная скорость 22-летнего футболиста составляет 34,15 км/ч. Это второй результат среди всех центральных защитников АПЛ, которые сыграли не менее 900 минут в текущем сезоне.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 34,45 км/ч

2. Илья Забарный («Борнмут») – 34,15 км/ч

3. Мурильо («Ноттингем Форест») – 33,92 км/ч

4. Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон») – 33,78 км/ч

5. Ибраима Конате («Ливерпуль») – 33,57 км/ч

Ранее стало известно, что Забарный имеет шанс избежать бана в АПЛ.