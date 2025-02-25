Англия25 февраля 2025, 09:41 | Обновлено 25 февраля 2025, 09:53
343
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Настоящая ракета. Забарный – в топ-3 самых быстрых защитников АПЛ
Украинец занимает в рейтинге вторую позицию
25 февраля 2025, 09:41 | Обновлено 25 февраля 2025, 09:53
343
0
Игрок «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный попал в рейтинг самых быстрых центральных защитников английской Премьер-лиги текущего сезона.
По данным fc.pff.com, максимальная скорость 22-летнего футболиста составляет 34,15 км/ч. Это второй результат среди всех центральных защитников АПЛ, которые сыграли не менее 900 минут в текущем сезоне.
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
- 1. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 34,45 км/ч
- 2. Илья Забарный («Борнмут») – 34,15 км/ч
- 3. Мурильо («Ноттингем Форест») – 33,92 км/ч
- 4. Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон») – 33,78 км/ч
- 5. Ибраима Конате («Ливерпуль») – 33,57 км/ч
Ранее стало известно, что Забарный имеет шанс избежать бана в АПЛ.
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