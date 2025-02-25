Источник рассказал о новой зарплате Бражко в Динамо. Она серьезно вырастет

23 февраля 2025 года стало известно, что украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко продлит контракт со столичными клубом.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, зарплата 23-летнего футболиста по новому контракту с «бело-синими» увеличится в 2 раза, но в соглашении, несмотря на предыдущие инсайды, не будет клаусулы. Как утверждает источник, новый контракт призван дать игроку новую мотивацию для игры за «Динамо» после сорванного трансфера в «Вулверхэмптон».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.