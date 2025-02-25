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  4. Источник рассказал о новой зарплате Бражко в Динамо. Она серьезно вырастет
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 10:09 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:28
1885
0

Источник рассказал о новой зарплате Бражко в Динамо. Она серьезно вырастет

Полузащитник киевлян будет получать вдвое большую сумму

25 февраля 2025, 10:09 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:28
1885
0
Источник рассказал о новой зарплате Бражко в Динамо. Она серьезно вырастет
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

23 февраля 2025 года стало известно, что украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко продлит контракт со столичными клубом.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, зарплата 23-летнего футболиста по новому контракту с «бело-синими» увеличится в 2 раза, но в соглашении, несмотря на предыдущие инсайды, не будет клаусулы. Как утверждает источник, новый контракт призван дать игроку новую мотивацию для игры за «Динамо» после сорванного трансфера в «Вулверхэмптон».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты продление контракта Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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