Источник рассказал о новой зарплате Бражко в Динамо. Она серьезно вырастет
Полузащитник киевлян будет получать вдвое большую сумму
23 февраля 2025 года стало известно, что украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко продлит контракт со столичными клубом.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, зарплата 23-летнего футболиста по новому контракту с «бело-синими» увеличится в 2 раза, но в соглашении, несмотря на предыдущие инсайды, не будет клаусулы. Как утверждает источник, новый контракт призван дать игроку новую мотивацию для игры за «Динамо» после сорванного трансфера в «Вулверхэмптон».
В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
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