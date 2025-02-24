«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу скандальных ситуаций, которые происходят вокруг форварда киевского клуба Эдуардо Герреро.

«Я искренний и объективный человек. Герреро в первую очередь нужно разобраться в себе. Ему дали шанс, а он им не воспользовался. Второй шанс – будет. Шовковский дал ему второй шанс. Но третьего уже не будет.

Заря – это Заря. В «Динамо» нужно выходить и выполнять то, что нужно команде. Он должен на тренировке доказывать, что он лучше Ваната. Тогда к нему будет доверие от фанатов, от главного тренера, – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо изменил своей девушке в ее же квартире. После этого инцидента Кристина Крыжановская начала писать дикие истории о панамце, заявив, что президент Динамо оштрафовал Герреро.