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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 10:00
2469
7

«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро

Президент «Динамо» предупредил панамского форварда

24 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 10:00
2469
7
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу скандальных ситуаций, которые происходят вокруг форварда киевского клуба Эдуардо Герреро.

«Я искренний и объективный человек. Герреро в первую очередь нужно разобраться в себе. Ему дали шанс, а он им не воспользовался. Второй шанс – будет. Шовковский дал ему второй шанс. Но третьего уже не будет.

Заря – это Заря. В «Динамо» нужно выходить и выполнять то, что нужно команде. Он должен на тренировке доказывать, что он лучше Ваната. Тогда к нему будет доверие от фанатов, от главного тренера, – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо изменил своей девушке в ее же квартире. После этого инцидента Кристина Крыжановская начала писать дикие истории о панамце, заявив, что президент Динамо оштрафовал Герреро.

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Эдуардо Герреро Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 7
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MIRRA
Невже такий бідний, що по квартирах ш.лав водить інших тьолок?  ...адміни ДК поселили б його в гуртожитку спорт-інтернату, раз зарплату достойну не можуть (чи не хочуть) платити.
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0
ZloyDeda
Навіщо до цієї теми ліпити вкидання якоїсь позашлюбної коханки?! Це не пов'язані між собою теми, а ЗМІ продовжують різне лайно збирати.
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0
Перець
Ну дійсно який на куй 3 шанс за пів року ні одного гола не забив,  Супряга-2
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0
Burevestnik
шото не зовсім ясно...
у Герерро буде другий шанс до Крістіни (і Шовковський дає йому цей шанс),
чи другий шанс попасти до основного складу команди???   
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0
Lulinnha
Второй шанс это стать зятем Суркису ? 
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-1
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kadaad
Развели сурка на деньги как лоха!!!!
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-5
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