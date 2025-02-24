«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Президент «Динамо» предупредил панамского форварда
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу скандальных ситуаций, которые происходят вокруг форварда киевского клуба Эдуардо Герреро.
«Я искренний и объективный человек. Герреро в первую очередь нужно разобраться в себе. Ему дали шанс, а он им не воспользовался. Второй шанс – будет. Шовковский дал ему второй шанс. Но третьего уже не будет.
Заря – это Заря. В «Динамо» нужно выходить и выполнять то, что нужно команде. Он должен на тренировке доказывать, что он лучше Ваната. Тогда к нему будет доверие от фанатов, от главного тренера, – сказал Суркис.
Ранее сообщалось, что нападающий Динамо изменил своей девушке в ее же квартире. После этого инцидента Кристина Крыжановская начала писать дикие истории о панамце, заявив, что президент Динамо оштрафовал Герреро.
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у Герерро буде другий шанс до Крістіни (і Шовковський дає йому цей шанс),
чи другий шанс попасти до основного складу команди???