«Продлим контракт». Суркис объяснил, почему не отпустил Бражко в АПЛ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации вокруг Владимира Бражко, которого зимой не отпустили в английский «Вулверхэмптон».

– Расскажите о ситуации вокруг трансфера Владимира Бражко...

– Было предложение от «Вулверхэмптона», которое нас не удовлетворило. У меня выдержали нервы, и нам удалось оставить Владимира в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил, что он должен что-то сделать для «Динамо», чтобы мы его продали.

Мы продали и Забарного, мы продали и Миколенко. Мы никого насильно не держим в «Динамо», но они должны что-то сделать для клуба – мы воспитываем их с детства. Будет предложение....Может летом, может, следующей зимой. Он должен проявлять качества, чтобы им интересовались команды высшим классом. У него все впереди.

– Футболист вас услышал?

– Он меня услышал. Мы с ним разговаривали. У него три с половиной года контракта. На следующей неделе мы еще продлим с ним контракт и вы увидите, что он услышал меня. Условия сделаем ему лучше – он будет играть.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.