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  4. «Продлим контракт». Суркис объяснил, почему не отпустил Бражко в АПЛ
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 09:41 |
1295
2

«Продлим контракт». Суркис объяснил, почему не отпустил Бражко в АПЛ

Игорь Суркис заявил, что футболист должен помочь киевскому клубу

24 февраля 2025, 09:41 |
1295
2
«Продлим контракт». Суркис объяснил, почему не отпустил Бражко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации вокруг Владимира Бражко, которого зимой не отпустили в английский «Вулверхэмптон».

– Расскажите о ситуации вокруг трансфера Владимира Бражко...

– Было предложение от «Вулверхэмптона», которое нас не удовлетворило. У меня выдержали нервы, и нам удалось оставить Владимира в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил, что он должен что-то сделать для «Динамо», чтобы мы его продали.

Мы продали и Забарного, мы продали и Миколенко. Мы никого насильно не держим в «Динамо», но они должны что-то сделать для клуба – мы воспитываем их с детства. Будет предложение....Может летом, может, следующей зимой. Он должен проявлять качества, чтобы им интересовались команды высшим классом. У него все впереди.

– Футболист вас услышал?

– Он меня услышал. Мы с ним разговаривали. У него три с половиной года контракта. На следующей неделе мы еще продлим с ним контракт и вы увидите, что он услышал меня. Условия сделаем ему лучше – он будет играть.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

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Владимир Бражко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Burevestnik
головне шоб не було як з Матвієнком чи майже з Степаненко:  на пенсію піде із ШД...
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Iigor6583
Навіщо з нього "звізду" робити. Це його робить пихатим.
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