«Информация правдивая». Динамо хотело подписать экс-игрока сборной Украины
Тарас Качараба мог стать футболистом киевского «Динамо»
Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Качараба, ныне выступающий за ДАК, заявил, что зимой мог перебраться в расположение киевского «Динамо», но клубы так и не договорились.
«Информация о предложении от Динамо была правдивой. Думал о возвращении в Украину, не видел родителей три года. Однако ДАК не удовлетворили условия, и клубы не пришли к согласию», – заявил Тарас.
В текущем сезоне 30-летний Качараба отдал один голевой пас в 21 матче за клуб. На его счету также три поединка за сборную Украины в 2021-2022 годах.
Контракт игрока с ДАК 1904 года действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
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