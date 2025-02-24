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  4. «Информация правдивая». Динамо хотело подписать экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 08:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 09:00
1031
0

«Информация правдивая». Динамо хотело подписать экс-игрока сборной Украины

Тарас Качараба мог стать футболистом киевского «Динамо»

24 февраля 2025, 08:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 09:00
1031
0
«Информация правдивая». Динамо хотело подписать экс-игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Качараба, ныне выступающий за ДАК, заявил, что зимой мог перебраться в расположение киевского «Динамо», но клубы так и не договорились.

«Информация о предложении от Динамо была правдивой. Думал о возвращении в Украину, не видел родителей три года. Однако ДАК не удовлетворили условия, и клубы не пришли к согласию», – заявил Тарас.

В текущем сезоне 30-летний Качараба отдал один голевой пас в 21 матче за клуб. На его счету также три поединка за сборную Украины в 2021-2022 годах.

Контракт игрока с ДАК 1904 года действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.

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Тарас Качараба ДАК 1904 Дунайска Стреда чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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