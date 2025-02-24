«Информация правдивая». Динамо хотело подписать экс-игрока сборной Украины

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Качараба, ныне выступающий за ДАК, заявил, что зимой мог перебраться в расположение киевского «Динамо», но клубы так и не договорились.

«Информация о предложении от Динамо была правдивой. Думал о возвращении в Украину, не видел родителей три года. Однако ДАК не удовлетворили условия, и клубы не пришли к согласию», – заявил Тарас.

В текущем сезоне 30-летний Качараба отдал один голевой пас в 21 матче за клуб. На его счету также три поединка за сборную Украины в 2021-2022 годах.

Контракт игрока с ДАК 1904 года действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.