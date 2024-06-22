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Евро
Грузия
22.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Чехия
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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 18:05 | Обновлено 22 июня 2024, 18:44
2720
10

Результат без логики. Грузия и Чехия выдали валидольную ничью в Гамбурге

Преимущество по игре было полностью за чехами, но в итоге грузины едва не вырвали победу

22 июня 2024, 18:05 | Обновлено 22 июня 2024, 18:44
2720
10
Результат без логики. Грузия и Чехия выдали валидольную ничью в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

После очередного матча сборной Украины на чемпионате Европы-2024 болельщики с радостью бы взяли небольшую передышку на несколько дней до следующей игры с участием команды Сергея Реброва. Но турнирная сетка такой возможности не предоставляет никому, поэтому уже на следующий день мы должны были поставить точку в рассказе о втором раунде группового этапа.

В частности, и для квартета F, последнего по счету, где после первого тура ситуация сложилась довольно ожидаемым образом. Однако это только в том случае, если не смотреть на контекст. Потому что сборные Чехии и Грузии изрядно поборолись против Португалии (1:2) и Турции (1:3) соответственно, поэтому когда встречались между собой в Гамбурге у них не было никакого другого выхода, кроме как побеждать. Потому что любой другой сценарий играл бы в пользу и без того явным лидерам группы.

Что первый матч с участием грузин было интересно смотреть, что вторая игра никоим образом не нарушила это восхищение. Потому что команда Саньйоля понимает, что в такой группе особо похвастаться слаженностью игры у нее не получится, поэтому играет сугубо в футбол на эмоциях. А для рядового зрителя это же просто праздник футбола. Каким и должно быть Евро, по большому счету.

Getty Images/Global Images Ukraine

Другое дело то, что такой футбол – это прыжки на пороховой бочке для сборной Грузии, что было заметно еще против Турции, а против Чехии – и подавно. Был только один человек, который мог спасли номинальных хозяев от разгрома уже на первых минутах – это вратарь Мамардашвили, за счет которого футболисты Саньйоля не пропустили, как минимум, два мяча еще до перерыва. А это не просто много, а очень много.

И это при том, что Чехия таки открыла счет посреди первого тайма, когда очередной аут с правого фланга от Соучека таки нашел Гложека на дальней штанге, а тот со второй попытки переиграл голкипера в ближнем бою. Правда, сыграл при этом рукой, что в эпоху VAR мимо внимания арбитров точно не может произойти без должного внимания уже после эпизода. Еще и датчик прикосновений на эти современные мячи прицепили – так что никаких шансов для гола чехов в первом тайме.

Остальные моменты гостей ликвидировал уже Мамардашвили, поэтому неудивительно, что его в итоге назвали лучшим игроком матча. Потому что иначе и быть не могло. И пока мы смотрели за сейвами грузинского вратаря, его команда в атаке в этом азартном футболе не могла продемонстрировать вообще ничего. Вплоть до момента с подачей Хвичи со штрафного с правого фланга, в завершение которой Кашия умудрился не переиграть Станека, парировавшего мяч ногами.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но в том эпизоде никто не углядел за тем, как рукой зацепил мяч Гранач во время навеса и борьбы с соперниками. Но VAR все видит, поэтому Грузия из ничего получила потрясающую возможность забить. Конечно, Микаутадзе с радостью ею воспользовался.

После этого второй тайм для Чехии получал совсем другую окраску. Потому что одно дело – это преимущество по какому-то xG, а другое – преимущество соперников по счету на табло. За первое очков не дадут, а вот из-за второго можно и из турнира вылететь раньше времени. Команда Гашека это хорошо понимала, а потому неистово атаковала весь второй тайм.

И таки забила свой гол. Со стандарта в виде углового с правого фланга, когда сначала мог залететь и удар головой от Лингра, но мяч ударился в дальнюю штангу и отскочил под пустые ворота для Шика. Как-то довели этот эпизод до забитого мяча чехи, но на этом вопрос не был закрыт. Надо было идти дальше, чем и занимались гости остальное время в этой игре.

Getty Images/Global Images Ukraine

А Грузия просто ждала своего счастья, пока ее вратарь продолжал отрабатывать за всю команду в защите. И таки получил шанс коллектив Саньйоля, когда Лобжанидзе на последних секундах вырвался в контратаку под передачу на правый фланг штрафной, но запустил мяч над воротами, в которые просто надо было попасть. Цену этого промаха мы можем узнать уже через несколько часов.

Следующий матч Грузия будет играть в Гельзенкирхене против Португалии, а Чехия с в Гамбурге встретится с Турцией.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Грузия – Чехия – 1:1

Голы: Микаутадзе, 45+4 (пен.) – Шик, 59

Предупреждение: Кашия, 36, Гвелесиани, 82, Меквабишвили, 83, Кочорашвили, 90+5 – Цоуфал, 17, Провод, 39, Д. Юрасек, 47, Голеш, 53, Соучек, 81

Грузия: Мамардашвили – Цитаишвили (Лочошвили, 62), Двали, Кашия, Кверквелия (Гвелесиани, 82), Какабадзе – Давиташвили (Чакветадзе, 62), Меквабишвили (Квилитая, 88), Кочорашвили – Кварацхелия (Лобжанидзе, 82), Микаутадзе (Квилитая, 88).

Чехия: Станек – Крейчи, Гранач, Голеш – Д. Юрасек (Шевчик, 82), Соучек, Провод (Барак, 82), Цоуфал – Гложек (Лингр, 55), Шик (Хитил, 68), Черны (М. Юрасек, 55).

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия).

Удары (в створ): 5 (1) – 26 (11)
Угловые: 5 – 11
Оффсайды: 0 – 1.

ГРУЗИЯ – ЧЕХИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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Виктор Войцеховский
Ну грузинам вернулось за прошлый матч. Поражения они тогда не заслужили. 
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+3
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AndiM
Заголовок наче про гру регбіста написаний.
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+1
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maxno
в футболе логики нет.
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+1
easterly
Але як не забити на останній секунді? Це багатого коштує....
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0
Quia
головне, що грузини не боялися бігти вперед і це прекрасно... наші лише поперек пасуються і сподіваються на якесь чудо, треба бігти вперед якщо хочеш забити ⚽
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0
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