В субботу, 22 июня, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» состоится матч второго тура в рамках квартета F чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Грузии и Чехии. Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта из Берлина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Грузия



Большой праздник царил в Грузии, когда национальная сборная впервые в истории сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Это стало логичным шагом в развитии футбола в этой стране, и раз уж юношеская команда себя неплохо зарекомендовала на аналогичном турнире годом ранее, то «старшие» футболисты также не должны отставать. Тем более, не у каждой команды на форуме в Германии в составе имеются звезды величины Хвичи Кварацхелии.

И уже коллектив Вилли Саньйоля успел дебютировать на таком высоком уровне. С неудачи, что было вполне ожидаемо для настолько сложной группы, в которую отправила грузин жеребьевка. В матче против Турции в Дортмунде было, как казалось, все – и страшный ливень, и массовые драки на трибунах, и баталии на футбольном поле, и куча эмоций, и забитые мячи, и интрига до последних минут. В общем, мы получили удовольствие от просмотра. А сборная Грузии – нет, потому что проиграла (1:3). И это для ее дальнейшего участия в плей-офф очень плохо.

Без победы во второй игре теперь просто никуда, так как в параллельном матче может ожидать результат, который и вовсе отбросит сразу две команды из встречи в Гамбурге подальше даже от второго места. И тут уже не должна идти речь об эмоциях, а исключительно о холодном расчете. А где грузины и холодный расчет… Ну, вы поняли – эти вещи не сочетаются. А значит Саньйолю и не стоит выдумывать велосипед – тот же самый состав, но теперь проконтролировать второй темп атак соперников, а то турки забили неприлично много роскошных голов за одну игру.

Чехия



И если сборная Грузии – это у нас история про эмоции, то национальная команда Чехии – это про страдальческий путь к своей цели. Вот тут уж точно будет только холодный расчет и игра на результат, как и проходила отборочная кампания для футболистов Ивана Гашека. Албанию они тогда, к слову, так и не обогнали в борьбе за первую строчку, но и не отстали от конкурентов ни на один пункт.

Чехи на старте Евро-2024 играли против Португалии и пытались взять соперников измором. А когда еще им удалось забить за полчаса до конца основного времени, то и вовсе футбол перестал быть похож на игру, а вместо него начался захват крепости португальскими игроками. В итоге чешская оборона обрушилась под воздействием Криштиану Роналду и мы увидели волевую победу, которая очень огорчила футболистов Гашека.

И тут очень важно отметить, что в составе «трехцветных» зачастую на поле выходят исключительно бойцы, которые, словно роботы, пытаются выполнить план на игру, и если все у них получается, то у соперников большие проблемы. Как раз в этот момент и играет решающую роль разница в классе между чехами и, например, Португалией, но с одними из фаворитов Евро все понятно, а как будет против Грузии?

Есть все сомнения полагать, что чехи не поведутся на провокации и откажутся от настолько открытого футбола, в который не побоялась играть Турция. А значит будет много борьбы и победит тот, кто выстоит. Проблем с кадрами не должно возникнуть и у Гашека при этом.

История встреч



Футбольные пути Грузии и Чехии ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний немец Даниэль Зиберт, который на своем счету имеет 3 матча в финальной части Евро-2020 и 2 на чемпионате мира-2022. Боковыми рефери станут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин резервным арбитром отработает Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Марко Фрицем, которому будет помогать Дэвид Кут из Англии и Пол ван Букел из Нидерландов. У Зиберта есть опыт проведения матча с участием Грузии – 1 поражение, тогда как с Чехией он пересекался дважды – две победы.

Ориентировочные составы



Грузия: Мамардашвили – Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе – Чакветадзе, Меквабишвили, Кочорашвили – Кварацхелия, Микаутадзе.

Чехия: Станек – Крейчи, Гранач, Голеш – Доудера, Провод, Барак, Соучек, Цоуфал – Шик, Хытил.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в этой игре будет борьба все 90 минут. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

22 июня, суббота