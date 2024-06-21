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Евро
Грузия
22.06.2024 16:00 - : -
Чехия
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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 23:51 | Обновлено 21 июня 2024, 23:52
205
0

Грузия – Чехия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

21 июня 2024, 23:51 | Обновлено 21 июня 2024, 23:52
205
0
Грузия – Чехия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 22-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы F, в котором сразятся Грузия и Чехия. Матч пройдет в Гамбурге (Германия), на поле стадиона «Фолькспаркштадион», начало в 16:00.

Грузия дебютировала на Евро несколько дней назад и сразу с забитым мячом, но в итоге все равно уступила Турции (1:3). Для команда Вилли Саньйоля это плохая новость, так как квартет очень сложный и далее соперники легче точно не станут. Чехия – яркий тому пример. Почти вгрызлись в результат против Португалии, но класс дал о себе знать (1:2). В итоге, дуэль проигравших, неудачник которой останется вне плей-офф с большой долей вероятности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Грузия – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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