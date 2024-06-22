Чемпионат Европы22 июня 2024, 18:35 |
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Грузия – Чехия – 1:1. Перформанс Мамардашвили. Видео голов и обзор
22 июня прошел матч 2-го тура группового этапа Евро-2024
22 июня 2024, 18:35 |
4682
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22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходил матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.
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Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.
Грузия – Чехия – 1:1.
Гол: Микаутадзе, 45+4 (пенальті) – Шик, 59.
Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Микаутадзе, 45+4 мин. (пенальті)
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
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