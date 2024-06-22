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Евро
Грузия
22.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Чехия
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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 18:35 |
4682
0

Грузия – Чехия – 1:1. Перформанс Мамардашвили. Видео голов и обзор

22 июня прошел матч 2-го тура группового этапа Евро-2024

22 июня 2024, 18:35 |
4682
0
Грузия – Чехия – 1:1. Перформанс Мамардашвили. Видео голов и обзор
УЕФА

22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходил матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.

Грузия – Чехия – 1:1.

Гол: Микаутадзе, 45+4 (пенальті) – Шик, 59.

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Микаутадзе, 45+4 мин. (пенальті)

ГОЛ! 1:1. Шик, 59 мин.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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