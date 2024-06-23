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Евро
Грузия
22.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Чехия
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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 03:01 | Обновлено 23 июня 2024, 03:38
98
0

Вилли САНЬОЛЬ: «Мамардашвили сыграл просто фантастически»

Главный тренер сборной Грузиии оценил игру против Чехии

23 июня 2024, 03:01 | Обновлено 23 июня 2024, 03:38
98
0
Вилли САНЬОЛЬ: «Мамардашвили сыграл просто фантастически»
УЕФА. Вилли Саньоль

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль оценил ничью своей команды в игре против сборной Чехии (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

«Нас ничто не удивило. Мы ждали сильной игры от чехов, они прессинговали с первой до последней минуты. Понимаю их разочарование в конце игры, у них было много моментов. Но, к счастью, у нас отличный вратарь. Мамардашвили провел отличный матч, он сыграл просто фантастически.

Кроме того, победить могли и мы. Лобжанидзе разочарован из-за того, что не забил, но я сказал, что тот, кто не пытается, никогда не забьет», – сказал Саньоль.

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Сергей Рипьюк Источник: Idnes
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