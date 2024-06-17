В стартовой игре группы F во вторник 18 июня в Дортмунде встретятся футболисты Турции и Грузии. Если для сборной Турции это будет уже шестое выступление в финальных турнирах чемпионата Европы, где они однажды даже дошли до полуфинала (2008 год), то грузинская команда впервые будет участвовать на таком высоком уровне. Тем не менее, сборная Грузии вполне способна преподнести сюрприз на этом Евро.

Турция

Футболисты Турции в третий раз подряд пробились в финальный этап чемпионата Европы, но в двух предыдущих турнирах они не могли выйти из группы. На чемпионате Европы 2016 года турецкая команда оказалась третьей в группе, а в 2020 году потерпела настоящее фиаско, проиграв в группе А все три матча с общей разницей забитых и пропущенных голов 1-8.

На нынешнее Евро сборная Турции квалифицировалась с первого места в группе D, где опередила бронзового призера чемпионата мира 2022 года Хорватию, а также Уэльс, Армению и Латвию. Интересно, что в том отборе турки забили 14 голов и сделали это 12 разных игроков. То есть в команде не было ярко выраженных бомбардиров, зато угрозы воротам соперников можно было ожидать практически от всех полевых футболистов.

Интересно, что уже по ходу отборочного турнира сборную Турции возглавил известный в недалеком прошлом итальянский игрок, а ныне тренер Винченцо Монтелла. И в своем дебютном матче его новые подопечные в гостях победили Хорватию со счетом 1:0. Этот успех стал ключевым в завоевании первого места в группе.

А вот контрольные поединки перед чемпионатом Европы в 2024 году сборной Турции не совсем удались. Сперва она проиграла Венгрии 0:1, затем с разгромным счетом 1:6 потерпела поражение от Австрии, сыграла вничью с Италией 0:0 и уступила Польше 1:2. Поэтому какими мы увидим подопечных Винченцо Монтеллы на этом Евро остается загадкой. А может быть итальянский наставник специально вводит в заблуждение своих соперников по группе?

Грузия

Для сборной Грузии уже сам выход в финальный этап является большим достижением. Многие поколения грузинских футболистов, среди которых были настоящие звезды, не смогли этого сделать. Зато эта команда, которой уже четвертый год руководит экс-игрок сборной Франции (58 матчей), а ныне наставник Вилли Саньоль впервые отобралась на большой турнир.

Впрочем с первой попытки это не удалось. В отборочной группе А грузины заняли только 4 место среди 5 участников, потерпев четыре поражения и только дважды победив главного аутсайдера Кипр 2:1 и 4:0. Но на помощь пришла Лига наций, где сборная Грузии заняла первое место в группе С4. Далее в стыковых матчах грузинская сборная победила Люксембург 2:0 и в решающем матче одолела Грецию в серии пенальти 4:2 (основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0).

Самым ярким игроком нынешнего состава сборной Грузии безусловно является 23-летний атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия. Его сезон 2022-2023 годов в итальянском «Наполи» был лучшим в его карьере, и он очень помог неаполитанскому клубу в третий раз в своей истории стать чемпионом страны. Предыдущий сезон получился не таким ярким, Кварацхелия много времени пропустил из-за травмы. Теперь, главное, чтобы лидер грузинской сборной сумел полностью восстановиться и быть готовым показать свою яркую игру.

Есть еще в заявке сборной Грузии футболисты, которые хорошо знакомы украинским болельщикам. Георгий Цитаишвили родился в Израиле, затем переехал в Украину и является воспитанником киевского «Динамо». Он провел много матчей за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастов, но затем принял решение выступать за национальную сборную страны своих предков. Есть в сборной Грузии также нынешний представитель донецкого «Шахтера» Георгий Гочолеишвили и экс-игрок харьковского «Металлиста 1925» защитник Соломон Кверквелия.

Статистика матчей

На уровне национальных сборных соперники встречались 4 раза. Это были два поединка отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года и два товарищеских матча. У Турции две победы 5:2 и 3:1, один раз выиграла Грузия 1:0 и еще одна встреча завершилась вничью 1:1. Интересно, что последний раз команды встречались в 2012 году и тогда ворота сборной Грузии защищал Георгий Лория, который попал в заявку своей сборной на нынешний турнир. Сейчас ему 38 лет.

Ориентировочные составы:

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Акайдин, Айхан, Озджан, Чалханоглу, Актюркоглу, Кахведжи, Киличсой, Йылмаз

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Квирквелия, Какабадзе, Двали, Китеишвили, Чакветадзе, Шенгелия, Цитаишвили, Кварацхелия, Зивзивадзе

Прогноз на противостояние:

Больший опыт турецкой сборной против желания дебютантов турнира показать себя во всей красе. Игра должна получиться интересной и зрелищной. Поставим на победу Турции 2:1.

18 июня, вторник