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  4. Все решил супергол Гюлера. Турция обыграла Грузию на Евро
Турция
18 июня 2024, 20:59 |
889
13

Все решил супергол Гюлера. Турция обыграла Грузию на Евро

Команды провели огненный матч на старте борьбы в группе F

18 июня 2024, 20:59 |
889
13
Все решил супергол Гюлера. Турция обыграла Грузию на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже....

Чемпионат Европы 2024. Группа F. 1-й тур

Турция – Грузия – 3:1

Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+8 – Микаутадзе, 33

Бардакджи, 35, Чалханоглу, 89 – Кверквелия, 55

Турция: Гюнок - Кадиоглу, Бардакджи, Акайдин, Мюлдюр (Челик, 86) – Чалханоглу (Озкан, 90+1), Айхан (Демирал, 79) – Йылдыз (Актюркоглу, 86), Кекчю, Гюлер (Языджи, 79) – Йылмаз.

Грузия: Мамардашвили – Двали, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Какабадзе – Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили (Алтунашвили, 89), Кочорашвили, Цитаишвили (Лочошвили, 73) – Микаутадзе, Кварацхелия.

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина).

Стадион: «Зигналь Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).

ТУРЦИЯ – ГРУЗИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Турции по футболу Турция - Грузия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 13
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Boodya
І хай хоч один скаже, що грузини погано зіграли.
Не обовязково перемагати, щоб тебе полюбили, вистачає просто самовіддачі на полі.
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+8
Phantom
Дуже шкода грузинів, дуже гідно грали, молодці👏
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+7
AK.228
Все равно - грузинам браво👏
Ответить
+7
Boodya
Коли в кінці матчу в навалу проти потужнішого суперника йде навіть воротар, це багато що показує про бажання грати за свою країну.
Вчитись нашим потрібно ще багато чому...
Ответить
+6
Макс Максов
Як для дебютанта, дуже гідно зіграли грузини! Боролися до кінця, молодці!
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+5
Первый Среди Равных
Нинішня Україна програла би цим туркам 5-0. 
Грузини грали дуже організовано.
У Саньоля зарплата 200 тисяч в рік. Передайте "декому" привіт. 
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+5
Умник
Браво команды.
Инстасамцы и платколюбы вы хоть матч смотрели?
Ответить
+4
Джей Гетсбі
Ось,що значить іноземний тренер у грузинів. Коли ж ці "динамівські серця" в збірній закінчаться?
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+4
oleksan751
По крайней мере боролись, не то что некоторые. Тьфу, до сих пор без мата не могу вспомнить безвольную игру "фаворитов".
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+3
dudigo78
це той випадок коли за поразку хочеться і треба аплодувати. грузини просто красені
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+3
Лига
Грузинов жаль,ничью заслужили, каждые игры класс, самый отстойный матч был наших с цыганами, наши вышли победителями на матч уже, а оказалось с перепугу цыгане взяли нас и опозорили
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+1
maxim7777nikonov
Огромное уважение Грузии за их игру!!!!!!
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+1
Boodya
Вилазь, мінусувальник, поясни чому ми не праві
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0
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