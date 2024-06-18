Все решил супергол Гюлера. Турция обыграла Грузию на Евро
Команды провели огненный матч на старте борьбы в группе F
Отчет о матче ожидайте позже....
Чемпионат Европы 2024. Группа F. 1-й тур
Турция – Грузия – 3:1
Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+8 – Микаутадзе, 33
Бардакджи, 35, Чалханоглу, 89 – Кверквелия, 55
Турция: Гюнок - Кадиоглу, Бардакджи, Акайдин, Мюлдюр (Челик, 86) – Чалханоглу (Озкан, 90+1), Айхан (Демирал, 79) – Йылдыз (Актюркоглу, 86), Кекчю, Гюлер (Языджи, 79) – Йылмаз.
Грузия: Мамардашвили – Двали, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Какабадзе – Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили (Алтунашвили, 89), Кочорашвили, Цитаишвили (Лочошвили, 73) – Микаутадзе, Кварацхелия.
Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина).
Стадион: «Зигналь Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).
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Не обовязково перемагати, щоб тебе полюбили, вистачає просто самовіддачі на полі.
Вчитись нашим потрібно ще багато чому...
Грузини грали дуже організовано.
У Саньоля зарплата 200 тисяч в рік. Передайте "декому" привіт.
Инстасамцы и платколюбы вы хоть матч смотрели?