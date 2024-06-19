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Евро
Турция
18.06.2024 19:00 – FT 3 : 1
Грузия
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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 05:45 | Обновлено 19 июня 2024, 06:08
228
0

МОНТЕЛЛА: «Это лучший подарок ко дню рождения. Нанесли 22 удара по воротам»

Главный тренер сборной Турции прокомментировал победу над Грузией

19 июня 2024, 05:45 | Обновлено 19 июня 2024, 06:08
228
0
МОНТЕЛЛА: «Это лучший подарок ко дню рождения. Нанесли 22 удара по воротам»
УЕФА. Винченцо Монтелла

18 июня в Дортмунде прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:

«Матч, достойный финальной стадии. Наши болельщики были великолепны. Они поддерживали нас, даже когда было тяжело. Эта победа в том числе для них. Сегодня мне исполнилось 52 года, и это лучший подарок, который я мог получить.

Мы нанесли 22 удара по воротам. Где-то могли сыграть аккуратнее, но в целом мне понравилось, что я увидел. Мы немного расслабились после того, как VAR не засчитал второй гол, но такое случается.

Грузия – физически крепкая, хорошо организованная команда. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны и играет соответственно. Она не случайно попала в финальную стадию.

Мы впервые выиграли стартовый матч на Евро. На последних трех Евро мы вылетали уже на групповом этапе; в прошлый раз мы не набрали ни одного очка. Нашей первой целью была победа в этом матче. Мы его выиграли, теперь хотим выиграть следующий и выйти в плей-офф».

Капитан сборной Турции Хакан Чалханоглу:

«Для нас это была очень важная игра. Мы должны были победить, и мы это сделали. Я вижу, как весь персонал работает над достижением нашей цели. Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца».

Полузащитник сборной Турции Каан Айхан:

«Мы знаем, что первые матчи турнира – самые трудные и одновременно самые важные. Мы очень хорошо начали эту встречу и здорово играли, пока не пропустили.

Против Португалии мы будем аутсайдерами. Португальцы среди главных фаворитов всего турнира. Но мы можем показать, какой опасной командой мы можем быть».

Вингер сборной Турции Арда Гюлер:

«Трудный матч. Поздравляю свою команду с победой. Поддержка? Хорошая – не то слово. Поддержка была фантастической. Здорово, что мы принесли тренеру победу в день его рождения. Меня не слишком интересуют личные достижения. Главное – команда, и я рад помогать ей».

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Мерт Мюльдюр (Турция).
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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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